Suomen naisten jalkapallomaajoukkuetta ainakin väliaikaisesti luotsaava Marko Saloranta nimesi tiistaina ryhmän syyskuun MM-karsintaotteluihin, jotka päättävät Suomen karsintarupeaman. Helmarit kohtaa ensin vieraskentällä Dublinissa Irlannin 1. syyskuuta torstaina ja kuusi päivää myöhemmin tiistaina 6. syyskuuta kotikentällään Tampereen Ratinalla Ruotsin. Suomella on otteluissa revanssi paikka, sillä viime syksynä se hävisi molemmille päävastustajilleen maalein 1–2.

Helmarit lähtee otteluihin valtaosin samalla ryhmällä, kuin jolla se osallistui heinäkuun EM-kisoihin Englannissa.

Mukana on kuitenkin neljä aikuisten maajoukkueen debytanttia. Kansallista liigaa ylivoimaisesti johtava KuPS sai mukaan kolme pelaajaansa, kun kutsun saivat Emmi ja Oona Siren sekä Emma Peuhkurinen. Heidän lisäkseen ryhmään pääsi ensi kertaa mukaan HJK:ta edustava Joanna Tynnilä.

Suomi on karsintalohko A:n kolmannella sijalla pisteen Irlannin takana. Ruotsi on jo varmistanut kisapaikkansa ensi vuonna heinä-elokuussa Australiassa ja Uudessa-Seelannissa pelattavaan 32 maan lopputurnaukseen. Suomen haave lohkon kakkossijasta ja jatkokarsintapaikasta edellyttää käytännössä ainakin voittoa Irlannista, joka pelaa viimeisen karsintapelinsä Slovakiaa vastaan.

Suomen ja Ruotsin väliseen Tampereen otteluun on myyty jo lähes 5 000 lippua, joten Helmareiden arvokisakarsintojen yleisöennätys 5 890 (Suomi–Espanja vuodelta 2005) saattaa rikkoutua.