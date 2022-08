PIF-kasvatti Albin Granlund viettää loppukauden Maarianhaminassa – "Minulla on fantastisia muistoja viime kerrasta"

Suomen jalkapallomaajoukkueen laitapuolustaja Albin Granlund siirtyy loppukauden ajaksi jalkapalloliigassa sarjapaikastaan taistelevan IFK Mariehamnin riveihin. Joukkueen kanssa Suomen Cupin voittoa vuonna 2015 ja Suomen mestaruutta vuotta myöhemmin juhlinut paraislainen on harjoitellut joukkueen kanssa jo pidemään, ja on edustuskelpoinen heti sunnuntain kotiottelussa Ilvestä vastaan.

PIF-kasvatti Granlund siirtyi Maarianhaminasta Örebro SK:n riveihin vuonna 2018, mutta on pelannut kaksi edellistä kautta Puolassa. Huuhkajissa 32-vuotias pelaaja on esiintynyt yhteensä 21 A-maaottelussa.

– Tuntuu hyvältä palata IFK:n riveihin. Minulla on fantastisia muistoja viime kerrasta, ja koin täällä joitain urani kohokohtia. Näen joukkueessa suurta potentiaalia ja toivon, että voin tehdä oman osuuteni loppukauden onnistumiseksi, Granlund kommentoi seuran tiedotteessa.

– Albin on joukkueellemme unelmavahvistus syyskaudelle. Meillä on vielä paljon taisteltavaa liigassa ja pudotuspelisarjassa, ja on hienoa, että voimme tuoda joukkueeseen Albinin tasoisen pelaajan. Hänestä saamme todellisen johtajan, joka toimii aina joukkueen hyväksi, IFK Mariehamnin seurapomo Peter Eriksson sanoo.

Lue myös: Ilman seurajoukkuetta oleva Huuhkajien puolustaja valmistautuu kauteen epätietoisuudessa – ''Haluan vielä yhden isomman haasteen uralleni''