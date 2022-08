Helander ei heitä EM-kilpailuissa, tutkituttaa kyljen – "Yritin heittää, mutta ei siitä tullut oikein mitään"

Viikko sitten selkäkrampin Joensuun Kalevan kisoissa saanut keihäänheittäjä Oliver Helander kävi sunnuntaina kokeilemassa heittämistä, mutta joutui tekemään päätöksen jättää Münchenin EM-kilpailut väliin.

– Kävin yrittämässä, mutta ei siitä tullut oikein mitään. Paikaltaan heittäessä tuntui jo niin huonolta. En usko, että minulla olisi ollut mitään mahdollisuuksia heittää viikon päästä EM-kisoissa täydellä vauhdilla, Helander sanoo.

Helanderin tilalle Suomen EM-joukkueeseen nousee ensimmäiselle varasijalle Kalevan kisojen jälkeen valittu Toni Keränen.

– Parempi antaa Tonille mahdollisuus heittää Münchenissä, kuin mennä sinne itse puolikuntoisena yrittämään, Helander sanoi.

Helanderin toiveissa on jatkaa vielä kilpailukautta, mutta sitä ennen hän käy vielä tutkituttamassa, mistä Joensuun Kalevan kisojen avausheitossa tullut selkäkramppi juontui.

– Selkä on kunnossa, mutta kipu on enemmän kyljessä. Käyn vielä kerran magnettikuvissa. Veikkaan, että selkäkrampin syy saattaa löytyä kyljestä. Haluan selvittää, mikä vamma siellä on vai onko vammaa ollenkaan, Helander sanoi.

Helanderille päätös jättää EM-kilpailut väliin oli iso pettymys. Hän on heittänyt tällä kaudella 89,83 ja oli Eugenen MM-kilpailuissa kahdeksas.

– Se on aina vaikea päätös jäädä kilpailuista pois, mutta nyt se oli sikäli helppo, että meillä on hyvä varamies, Helander sanoi.

Toni Keränen oli viime viikonvaihteessa Joensuun Kalevan kisoissa kolmas tuloksella 82,52 ja varmisti sillä ensimmäisen varamiehen paikan EM-kilpailuihin. Sen jälkeen hän valmistautunut mahdolliseen EM-komennukseen.

– Olen pitänyt virettä yllä niin hyvin kuin olen pystynyt. Sillä ajatuksella, että voi tulla mahdollisuus heittää EM-kisoissa, Keränen sanoo.

– Siellä on isot saappaat täytettävänä. Kalevan kisat oli siinä mielessä hyvä kenraali, että hyvä tulos tuli ensimmäisellä heitolla. Jos pystyisi samaan EM-karsinnassa.

Limingan Niittomiehiä edustava Keränen on tällä kaudella heittänyt 82,89. Hän oli mukana Suomen joukkueessa MM-kilpailuissa Eugenessa. Siellä urakka päättyi karsintaan, kun Keränen oli 18:s tuloksella 78,52.

– Kunto on hyvä, joten sikäli on ihan ok lähteä Müncheniin. Nyt täytyy vielä tehdä viimeiset viritykset, Keränen sanoo.