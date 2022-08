Tänak johtaa 8 sekunnilla

Rallin MM-sarjaa ylivoimaisesti johtava Kalle Rovanperä oli lauantaina tuimassa iskussa Suomen MM-rallissa päästyään paremmalle lähtöpaikalle.

Rovanperä kirjautti yhteensä kuusi pohja-aikaa ja nipisti ison siivun pois Hyundain Ott Tänakin johtoasemasta. Virolainen pääsee kuitenkin sunnuntain neljälle viimeiselle pikataipaleelle 8,4 sekunnin johtoasemassa ennen nuorta suomalaistähteä.

– Teimme mielestäni jälleen hyvää työtä. En ollut täysin tyytyväinen autoon. Se on aina vaikeaa, kun joutuu taistelemaan auton säätöjen kanssa, mutta silti pitäisi mennä koko ajan kaasu pohjassa, Rovanperä ruoti.

– Iltapäivällä oli tiet huonossa kunnossa ja paljon isoja kiviä tiellä. Silloin miettii helposti pisteitä, jotka ovat otettavissa, eikä halua riskeerata kaikkea. Ei ole helppoa, kun mieli tekee puskea täysillä koko ajan, mutta pitää olla myös järkevä.

Rovanperän ei missään nimessä ole pakko voittaa Jyväskylässä, sillä MM-johto on massiivinen.

– Tiedän, että meidän ei tarvitse voittaa. Toisaalta tämä on kotiralli ja porukkaa on hullun paljon pätkillä. Saan isosti tukea joka paikassa. Haluaisimme ainakin taistella voitosta fanien puolesta, mutta katsotaan, mikä on mahdollista, Rovanperä sanoi.

– Ero Ottiin on hankala. Olisi parempi, jos se olisi isompi tai pienempi. Nyt se on sitä luokkaa, että pitäisi hyökätä, mutta isossa kuvassa pisteet ovat tärkeämmät.

Toyota-kuskiEsapekka Lapin voittokamppailu päättyi lauantai-illan ajolenkillä, kun iso irtokivi paukahti tuulilasiin. Sen jälkeen näkyvyys oli olematon ja eroa kärkeen tuli rutkasti. Lappi on silti kiinni kolmannessa sijassa 35,2 sekuntia kärkeä perässä.

– Ei muuta kuin lotto vetämään, oli se niin huonoa mäihää. En nyt sano, että voitto vietiin siinä, mutta ainakin pieni mahdollisuus taistella. Toisaalta myös podium olisi kova tulos. Yritetään keskittyä huomiseen ja ottaa tulos kotiin, Lappi summasi.

– Siinä tulee pieni paniikki, kun tajuaa, että ei näe mitään. Ilta-aurinko oli pahin, kun lasissa on säröjä paljon ja valo peilaa tosi pahasti.

Tänak oli kotirallissaan Virossa heinäkuussa täysin Rovanperän kynnysmattona, mutta on nyt ottamassa maukasta revanssia suomalaisen kotiteillä.

– Kalle on tullut tänään kovaa, ja huomenna (sunnuntaina) on vielä tiukka päivä edessä. Olemme vetäneet ihan täysillä alusta saakka. Sillä taktiikalla pitää jatkaa, vuoden 2019 maailmanmestari totesi.

– Olen ottanut autosta irti sen, mitä siitä on otettavissa. Meidän on pitänyt hyökätä tavallista enemmän, mutta onneksi se on riittänyt.

WRC2-luokan kärjessä sunnuntain pätkille säntää Hyundain Teemu Suninen. Eroa Skodalla ajavaan Emil Lindholmiin on 10,7 sekuntia.