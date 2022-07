Sara Kuiviston vauhti kiihtyy EM-kisojen lähestyessä

Juoksija Sara Kuiviston kunto alkaa nousta EM-kisojen lähestyessä. Alkukauden vaivojen jälkeen hänen kautensa aloitus viivästyi heinäkuun loppuun, mutta lauantaina kauden toisessa kilpailussa 800 metriä kulki Göteborgissa jo kelpo aikaan 2.02,00.

Kuivisto sijoittui kilpailussa toiseksi. Hän taipui Italian Eloisa Coirolle niukasti vasta aivan loppumetreillä. Coiron aika oli 2.01.94.

– Muuten kilpailusta olisi jäänyt hyvä tunne, mutta vähän harmittaa, että menin kalkkiviivoilla häviämään. Läksin takasuoralla turhan aikaisin kärkeen ja Coiron oli lopussa helpompi tulla takaa ohi, Kuivisto kertaili Urheiluliiton tiedotteessa.

– Juoksu oli vielä vähän tahmaisen tuntuista. En oikein saa irti kropasta eikä meno vielä ollut kepeää, mutta muuten vahva ja hyvä juoksu.

Ensi viikonvaihteessa Kuivisto juoksee Joensuun Kalevan kisoissa 800 ja 1500 metriä.

– Se on hyvä paikka saada kisoja alle, Porvoon Akillesta edustava Kuivisto totesi Kalevan kisoista.

Kalevan kisoissa tarjolla on startti joka päivälle, kun 800 metrillä juostaan alkuerät.

Kuivisto on voittanut 800 metrillä kuusi viimeisintä Suomen mestaruutta. 1500 metrillä hänellä on neljä mestaruutta, joista viimeisin on toissa vuodelta. Viime kesän Kalevan kisoissa hän ei 1500 metriä juossut.

Miesten 800 metrillä Ville Lampinen oli kolmas ajalla 1.49.76.