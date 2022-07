Englanti hurmasi, Ruotsi romahti – EM-kotijoukkue finaaliin

Turnausjärjestäjä Englanti eteni loppuotteluun naisten EM-jalkapallossa voittamalla Sheffieldissä pelatussa välierässä Ruotsin 4–0. Toinen välierä Saksa–Ranska pelataan keskiviikkona Milton Keynesissä. Loppuottelu pelataan sunnuntaina Lontoon Wembleyllä.

Ruotsi lähti otteluun vahvasti ja osui kertaalleen ylärimaankin, mutta Beth Mead vei Englannin 1–0-taukojohtoon 34. minuutilla. Maali oli Meadille turnauksen kuudes, hän on kisojen maalikärki ja sivuaa naisten EM-lopputurnausennätystä. Saksan Inka Grings teki kuusi maalia Suomessa vuonna 2009 pelatuissa kisoissa. Meadin tahti kisoissa on muutenkin ollut hurjaa: maalisyöttöjä hänellä on viisi.

Toisella puoliajalla Ruotsi romahti tyystin. Heti puoliajan alkuvaiheissa Lucy Bronze puski 2–0, ja Alessia Russon kantapääkikka 68. minuutilla sinetöi jo voittoa kotiyleisön riemuksi. Fran Kirby päätti murskajaiset yli 28 000:n katsojan edessä 4–0-maalillaan 77. minuutilla.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Englanti pelasi viimeksi arvoturnausfinaalissa vuonna 2009, jolloin se hävisi EM-finaalin Saksalle Helsingin Olympiastadionilla. Ensimmäisen kerran Englanti oli naisten EM-loppuottelussa kaikkien aikojen ensimmäisissä kisoissa 1984, ja tuolloin Ruotsi voitti sen finaalissa.

– Emme oikein tienneet mitä tehdä loppuvihellyksen soidessa. Tunnelma oli uskomaton, ja olemme taivaissa päästyämme finaaliin. Maalini tuli hyvään aikaan, olimme paineen alla, Mead sanoi BBC:lle.

Englannin valmentaja, hollantilainen Sarina Wiegman johdatti viisi vuotta sitten Hollannin Euroopan mestariksi ja vuonna 2019 kotimaansa MM-hopealle. Nyt menestysluotsi on ohjannut ryhmänsä englantilaisten sydämiin.

– Pelaajat ovat osoittaneet aiemminkin olevansa sitkeitä. Emme aloittaneet hyvin, meillä oli vaikeaa. Mutta löysimme väylän, pelaajamme löysivät tien pois paineesta. Olen niin älyttömän ylpeä heistä, hollantilainen Wiegman kuvaili BBC:lle.