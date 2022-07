Yhdysvaltalaisottelija jatkoi voittoputkeaan Makwan Amirkhanin kustannuksella Lontoossa

Makwan Amirkhani hävisi Yhdysvaltalaiselle Jonathan Pearcelle lauantaina Lontoon UFC-illassa. Hyvin aloittanut ja ensimmäisessä erässä niskan päällä ollut suomalainen joutui taipumaan lopulta teknisellä tyrmäyksellä 50 sekuntia ennen toisen erän loppua.

Toinen erä oli kokonaisuudessaan Pearcen näytöstä, sillä hän piti Amirkhania pitkät ajat matossa takoen kyynärpäillä ja polvilla kovia iskuja. Lopulta tuomarin oli pakko keskeyttää ottelu Amirkhanin otettua iskuja riittävästi vastaan.

Pearce on voittanut lauantain jälkeen jokaisen höyhensarjan ottelunsa UFC:ssä, kun taas Amirkhanin saldo on seitsemän voittoa ja kuusi tappiota. Tappioista neljä on tullut viiteen edelliseen otteluun, joiden aikana Suomen kaikkien aikojen menestyneimmän vapaaottelijan ainoa voitto on maaliskuulta Michael Grundysta.