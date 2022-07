Varjonova ja Sheikki Varsinais-Suomen kuninkuusraviedustajat – "Tähän on tähdätty neljävuotiaasta saakka, kun kimppa perustettiin"

Ruskolaistaustainen tamma Varjonova ja lietolainen ori Sheikki selvittivät tiensä ensi viikonloppuna Forssassa juostaviin kuninkuusraveihin. Tänä vuonna Kuninkuusravien pääkilpailuihin pyrkivät hevoset keräsivät kevään sekä kesän aikana pisteitä erityisistä Kohti Kuninkuusraveista -lähdöistä.

Sekä kuningatar- että kuninkuuskilpailuihin ilmoittautuneista hevosista kymmenen eniten pisteitä kerännyttä hevosta sai varman paikan pääkilpailuihin, kun taas kahden muun paikan kohtalon vahvisti Forssassa lopullisesti Kuninkuusravien päätoimikunta. Sheikki ansaitsi suoran paikan olemalla pisteytyksessä kahdeksas, mutta 11 eniten pisteitä keränneen Varjonovan kohtalo ratkesi vasta päätoimikunnan vahvistuksella.

– Seitsemänkymmentä kertaa kiitos kaikkien omistajien puolesta. Tähän on tähdätty neljävuotiaasta saakka, kun kimppa perustettiin. Tämä on meidän unelmamme, ja nyt lähtee Varjonova t-paidat painoon, Varjonovan omistaja ja valmentaja Bella Varjonen iloitsee.

Sheikille Kuninkuusravivalinta on kolmas peräkkäinen. Avauskilpailu vuonna 2020 toi neljännen sijan ja viime vuonna ori oli seitsemäs. Hevosen valmentajaohjastaja Arto Hammarille finaalipaikka on jo kymmenes.

– Fiilis on huipussaan. Kuninkuusravit ovat parasta mitä Suomen raviurheilu tarjoaa ja on suuri kunnia olla mukana. Hevonen on hyvässä kunnossa ja se on saanut olla terveenä. Kunto on ollut keväällä jopa niin rautaa, että yli-innokkuudesta on tullut muutamia laukkoja, Hammar kertoo.

Sheikin ja Varjonovan lisäksi varsinaissuomalaista vivahdetta Kuninkuusraveihin tuo Sauvossa kasvatettu Vennelmon Varma. Savonlinnalaisen Tapio Kukkosen vuokraama ja valmentama tamma jäi viime kesänä kuningatarkilpailun viimeiseksi.