Kanadalainen Grant Audu on Korihaiden kolmas ulkomaalaisvahvistus – joukkueella koossa jo 12 pelaajasopimusta

Syksyllä käynnistyvään korisliigakauteen valmistautuva Uudenkaupungin Korihait on tehnyt pelaajasopimuksen 24-vuotiaan kanadalaisnigerialaisen laiturin Grant Audun kanssa. Audu aloittaa ammattilaisuransa Suomessa ja Uudessakaupungissa. Hän on Korihaiden kolmas ulkomaanvahvistus.

Torontosta kotoisin oleva Audu on pelannut edelliset viisi vuotta U Sports-yliopistosarjassa British Columbian yliopistossa. Aloitusviisikossa pelannut laitapelaaja viimeisteli viime kaudella 19 ottelussa keskimäärin 17,1 pistettä, 4,2 levypalloa, 1,8 syöttöä ja 1,1 riistoa ottelua kohden. Kauden päätteeksi hänet valittiin All-Canada West First Team -tähdistöjoukkueeseen.

– Audu on erinomainen koko kentän pelaaja. Hän pelaa aktiivisesti kohti koria. Hän ajaa röyhkeästi, mutta osaa myös syöttää vielä ulos kaarelle. Puolustajana hän on erinomainen ja hänen fyysisyytensä paistoi videoissa lävitse. Häneltä odotan aktiivista hyökkäyslevypallopelaamista ja sen jälkeen aggressiivista puolustusta vastustajan takamiehiä vastaan koko kentältä, päävalmentaja Tero Vasell analysoi seuran tiedotteessa.

Korihaiden joukkueen rakennusprojekti on keskikesällä hyvässä vauhdissa, sillä joukkueella on sopimukset jo 12 pelaajan kanssa. Seuran on tarkoitus tiedottaa lisää pelaajasopimuksia ensi viikon aikana.