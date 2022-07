Mäkelä loikki ennätyksellään loppukilpailuun, Salminen karsiutui niukasti

Kristiina Mäkelä hyppäsi kolmiloikan karsinnassa heti ensimmäisellään oman ennätyksensä. Tulos 14,48 myös ylitti karsintarajan, joten Mäkelän ei tarvinnut hyppynsä jälkeen enää jännittää muiden suorituksia. Tiistain aamuyön tunteina Suomen aikaa hypättävään kilpailuun Mäkelä pääsee levänneenä.

– Ei jäänyt mitään mieleen loikista, annoin mennä vaan hyvällä filiksellä. Huimasi aamulla ja kolotti jäseniä, mutta tämä on niiden asioiden hallintaa. Minulla on hienot tukijoukot täällä ja tukeva ilmapiri. Täällä on kiva hypätä, iloinen Mäkelä kertoi Ylen haastattelussa.

Mäkelä oli karsintakilpailun neljäs. Hän paransi juhannuksen jälkeen Lempäälässä hyppäämäänsä ennätystään sentin.

Senni Salminen sen sijaan karsiutui varsinaisesta kilpailusta. Salminen hyppäsi kelvollisesti 14,21. Yleensä se on riittänyt loppukilpailuun, mutta tällä kertaa taso oli liian kova. Loppukilpailuun vaadittiin tulos 14,27. Salminen oli kisan 14:s.

Salminen kertoi, että nyt karsiutuminen oli paljon helpompi käsitellä kuin Tokion kisoissa.

– Mä olen vielä matkani alussa ja tiedän satavarmasti että tulen vielä, hän valoi uskoa, Ylen haastattelussa.

Sekä Mäkelän että Salmisen tulos ilmoitettiin aluksi senttiä paremmaksi. Salmisen tulosta korjattiin kilpailun aikana ja Mäkelä tulosta kisan jälkeen.

Kolmiloikkakarsinnan paras oli lajin supertähti Venezuelan Yulimar Rojas.