TPS:ssa loistanut Josh Kestner valitsi nyt Rauman

TPS:ssa toissa kaudella loistanut laitahyökkääjä Josh Kestner pelaa ensi kauden Rauman Lukossa. Kaudella 2020–21 Kestner oli TPS:n paras pistemies niin runkosarjassa kuin playoffseissa. Kauden päätteeksi TPS hävisi Liigamestaruuden juuri raumalaisille.

Viime kaudella yhdysvaltalainen pelasi Venäjän KHL-liigassa Admiral Vladivostokissa.

Ennen TPS-kauttaan Kestner voitti Saksan ECHL-liigan pistepörssin kaudella 2019–20 tehoin 33+40. Viime kaudella KHL:ssä Kestner teki 37 ottelussa tehot viisi maalia ja 10 syöttöpistettä.

– Saimme eliittitason vahvistuksen. Hän on jo osoittanut tasonsa ja on valmis huippupelaaja. Kestnerillä on varmuudella yksi Liigan tuhoisimmista laukauksista: hän laukoo kovaa ja tarkasti, Lukon urheilujohtaja Kalle Sahlstedt arvioi seuran tiedotteessa tulevaa vahvistusta.

– Tiedämme myös, että Josh on luonteeltaan hyvä jätkä ja joukkuepelaaja. Kun tässä vaiheessa kesää saatiin tämän tasoinen pelaaja, niin kyllä raumalaiset ja Lukon kannattajat saavat iloisia olla. Meikäläinen ainakin on, Sahlstedt hymähtää.

Kestner muistaa Lukon hyvin TPS-kaudeltaan.

– Olen erittäin innoissani päästessäni takaisin Suomeen pelaamaan. Tiedän hyvin, että Lukossa on voittava kulttuuri ja erinomainen organisaatio, jossa pelaajista pidetään hyvää huolta. Keväällä 2021 hävisin TPS:n paidassa mestaruuden Lukolle, joten toivottavasti ensi keväänä olen sitä voittamassa, Kestner toteaa tiedotteessa.

– Minulla oli muutama vaihtoehto pöydällä, kun sopimusneuvotteluja käytiin, mutta kaikki se mitä jo tiesin ja mitä olin Lukosta kuullut, saivat minut vakuuttuneeksi. Pidän myös siitä, että Suomen kaukalot ovat KHL-kaukaloita isommat, joten pelaajana minulla on nyt hieman enemmän aikaa päätöksentekoon kiekon kanssa kuin viime kaudella, Kestner sanoo.

Kestner liittyy Lukon vahvuuteen heti elokuun alussa, ja hänen vaimonsa seuraa perässä ennen runkosarjan alkua. Kestnerin sopimus kattaa kauden 2022–2023.

Lukon viime kauden joukkueesta TPS:aan ovat jo siirtyneet slovakkipelaaja Pavol Skalicky ja Arttu Ilomäki.