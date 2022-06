TPS:n Markus Nurmelle NHL-sopimus

The #Preds signed 23 y/o F Markus Nurmi to 1 year Entry Level Deal:



NHL Salary 750K

Signing Bonus 92.5K

GP Bonus 82.5K

Minors 70K



Cap Hit 842.5K, AAV 925K



Rep'd by Simo Niiranen @wassermanhockey