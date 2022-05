Korihaiden ihmesäilymisen varmistanut valmentaja ei jatka seurassa – uusi luotsi tulee Nokialta

Korihaiden uusi päävalmentaja on BC Nokiassa pitkään erilaisissa rooleissa toiminut Tero Vasell. 38-vuotias Vasell on toiminut kahteen otteeseen nokialaisten päävalmentajana, mutta Korisliigassa kokemusta on pääasiassa apuvalmentajan tehtävistä.

Hänen sopimuksensa on 1+1-vuotinen.

– Pienen pätkän olen Korisliigassa toiminut päävalmentajana, mutta tämä on uusi tilanne, kun saan päävalmentajan roolissa rakentaa joukkueen. Uuden äärellä ollaan ja mielenkiinnolla odotan, mitä tuleman pitää, Vasell toteaa Korihaiden tiedotteessa.

Viime kauden lopun Korihaita luotsannut Teemu Turunen ei jatka Uudessakaupungissa. Turusen johdolla joukkue onnistui voittamaan kahdeksan kauden 11 viimeisestä pelistä ja pelastamaan sarjapaikkansa.