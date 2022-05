Loimun ensimmäinen ulkomaanapu tulee Kuubasta – huippuhakkuri Ali Fazli jättää raisiolaisryhmän

Viime kaudella miesten Mestaruusliigan runkosarjassa kuudenneksi sijoittunut Raision Loimu on solminut yhdeksännen pelaajasopimuksensa syksyllä alkavalle kaudelle. Kahdeksan oman kasvatin rinnalle ensimmäisen ulkomaalaisvahvistuksen kiinnitys on tehty joukkueen hakkuriosastolle, jolla nähdään viime kaudelta totutun kaltaista ilmavaa hyökkäämistä.

Monissa arvioissa viime kauden parhaaksi hakkuriksi valittu Ali Fazli hakee ensi kaudeksi uusia haasteita Suomea kovemmista sarjoista, jonka vuoksi Loimun tarjoukset eivät saaneet pelaajalta ja hänen manageriltaan vastakaikua.

Raisiolaisten päähyökkääjäksi Fazlin tilalle saapuu kuubalainen Alejandro Rodriguez Fuentes, jolla on ikää 20 vuotta ja pituutta pari senttiä viime kauden hakkuria enemmän, 207 senttimetriä. Viime kesänä jopa kovan Kuuban miesten maajoukkuerinkiin murtautunut vasenkätinen hakkuri on mittauttanut ulottuvuustesteissä tuloksen 367. Loimun kanssa hän solmi kolmen vuoden pelaajasopimuksen.

Fuentes on kotoisin Mayabequen kaupungista, jossa hän aloitti lentopallon pelaamisen 12-vuotiaana. Hän on edustanut kotimaassaan sekä Mayabequen ja Santiago de Cuban joukkueita. Viime kesänä hän edusti Kuuban miesten maajoukkuetta Norceca-turnauksessa Meksikossa, joka toimi samalla maanosan MM-karsintaturnauksena.

– Alejandro on nuori ja todella lahjakas pelaaja Kuubasta, joka tuottaa säännöllisesti maailman parhaita pelaajia. Hän on pitkä, vahva ja ponnistusvoimaakin löytyy. Olen melko varma, että hän tulee tarjoilemaan meille hienoja hetkiä ja kunnon show’ta kentällä ja me taas tarjoamme hänelle kaikki tarvittavat resurssit ison potentiaalinsa realisoimiseksi, kommentoi samaa kieltä uuden hakkurin kanssa äidinkielenään puhuva Loimun espanjalainen päävalmentaja Aitor Barreros seuran tiedotteessa.

Loimu kartoittaa lisää pelaajia kokoonpanoonsa sekä kotimaisilta että kansainvälisiltä pelaajamarkkinoilta. Pelaajasopimuksia on odotettavissa vielä ainakin yleispelaaja-, keskitorjuja- ja passariosastoille.