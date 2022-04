Kansanedustaja Kärnä vaatii Mikko Lehtoselle potkuja Leijonista

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä on pöyristynyt Pietarin SKA:ssa pelaavan Mikko Lehtosen valinnasta jääkiekon maajoukkueeseen ja vaatii hänen erottamistaan Leijonista.

– Lehtonen on vapaaehtoisesti edistänyt ja edistää Putinin propagandaa jatkamalla pelaamista Pietarin SKA:ssa, joka on Venäjän armeijan kiekkoseura. Eikö Lehtosta yhtään paina, että hän pyhittää Venäjän armeijan hirmuteot Ukrainassa? Jääkiekkoliitto ei voi jatkaa silmiensä ummistamista tällaiselta. Lehtonen on myös itse ollut täysin hiljaa. Vähintä mitä hän voisi tehdä, olisi tuomita Putinin ja Venäjän hirmuteot Ukrainassa sekä pyytää anteeksi Venäjän puolesta tehtyä propagandaa. Ennen tällaista ilmoitusta Lehtoselle on annettava potkut maajoukkueesta. Ja miten voimme olla varmoja, ettei Lehtonen ilmesty peleihin Z-symboli pelipaidassaan, Kärnä kysyy tiedotusvälineille lähettämässään tiedotteessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kärnä korostaa, että Leijonat ovat hänelle ja monelle muulle suomalaiselle pyhä asia.

– Vertaisin Leijonien pelejä kirkolliseen toimitukseen. Olenpa sitten kotona tai tunturissa, hiljennyn kuuntelemaan Leijonien pelejä radion tai television äärelle. Muistan jokaisen Leijonien maailmanmestaruuden ja Leijonat ovat antaneet minulle voimaa jatkaa vaikeinakin aikoina. Tätä pyhyyttä ei saa uhrata ja ottaa Putinin propagandaan sitoutuneita pelaajia mukaan joukkueeseen. Monet yrittävät väittää, että urheilu ja politiikka on pidettävä erillään toisistaan. Näin sanovat ovat nuttuskehveleitä. Urheilu ja politiikka limittyvät tiiviisti toisiinsa etenkin diktatuureissa, joita Venäjä ja Valko-Venäjä ovat.