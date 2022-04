Pikkuhuuhkajien EM-karsintojen kesäkuun kotiottelut pelataan Turussa ja Helsingissä

Alle 21-vuotiaiden jalkapallomaajoukkueen (2000 ja myöhemmin syntyneet) EM-karsintaurakka huipentuu kesäkuussa. Palloliitto tiedotti tiistaina, että Pikkuhuuhkajat kohtaa Itävallan vieraissa perjantaina 3. kesäkuuta ja isännöi Azerbaidzhania Töölön jalkapallostadionilla tiistaina 7. kesäkuuta. Karsintojen viimeisen ottelunsa Juha Malisen miehistö pelaa Turussa Kupittaan jalkapallostadionilla perjantaina 10. kesäkuuta.

Lähtökohdat karsintojen huipennukseen ovat kutkuttavat, sillä Suomi on vain kolmen pisteen päässä lohkokakkosena majailevasta Itävallasta, joka on pelannut kaksi ottelua Pikkuhuuhkajia enemmän. Suomen tapaan seitsemän ottelua pelannut Norja on puolestaan pisteen Itävaltaa perässä. Lohkoa johtaa Kroatia, jolta Pikkuhuuhkajat haki täyden pistepotin muutama viikko sitten.

– Pelasimme maaliskuussa hyvät ottelut Romaniaa sekä Kroatiaa vastaan, ja maajoukkuetapahtuma oli kokonaisuudessaan erinomainen. Pelillisesti olemme parantaneet koko ajan, mutta vaikka Kroatia-ottelun tulos oli loistava, pystymme monessa asiassa vielä parempaan, Malinen toteaa tiedotteessa.

– Voitosta huolimatta olemme yhä siinä tilanteessa, että meidän tulee voittaa seuraavat ottelumme. Jotta pystymme siihen, olisi tärkeää, että pelaajamme saisivat kevään aikana vastuuta seurajoukkueissaan. Monen runkopelaajamme tilanne on ollut haastava koko karsintojen ajan, eikä tilanne ole juurikaan muuttunut parempaan suuntaan.

Helsingissä pelattava Azerbaidzhan-ottelu alkaa jo kello 16.00 ja aloittaa hienon jalkapallopäivän. Töölön stadionilta ehtii mukavasti Olympiastadionille, jossa Huuhkajat isännöi Montenegroa kello 19.00 alkaen.

Turkuun Pikkuhuuhkajat palaa vajaan parin vuoden tauon jälkeen. Katsojat eivät päässeet syyskuun 2020 Romania-otteluun koronatilanteen takia, mutta lokakuussa 2019 turkulaisyleisö todisti Suomen 4–0-voittoa Maltasta. Samalla Kupittaan stadionilla tehtiin historiaa 14. lokakuuta 2008, kun Markku Kanervan valmentama joukkue eteni EM-kisoihin.

– Jos saamme hyvät tulokset Itävallasta ja Helsingistä, Norja-ottelussa on valtavat panokset. Olisi upeaa päättää karsinnat runsaslukuisen kotiyleisön edessä siinä tilanteessa, että taistelisimme yhä lopputurnauspaikasta, Malinen maalailee.