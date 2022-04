Suomen alle 18-vuotiaiden poikien MM-jääkiekkojoukkue lyötiin lukkoon maanantaina. MM-joukkueen nimekkäin pelaaja on Liigassa alkukaudesta tehopisteitä kovalla tahdilla takonut JYPin hyökkääjä Joakim Kemell.

Yksi kisoihin valituista pelaajista on vasta 16-vuotias Aron Kiviharju, joka on pelannut tällä kaudella pääosin U20 SM-sarjaa TPS:n junioreissa. Kiviharju on Suomen historian ensimmäinen U16-ikäluokan pelaaja, joka pelaa alle 18-vuotiaiden MM-kisoissa.

MM-turnaus pelataan Saksan Kaufbeurenissa ja Landshutissa 23. huhtikuuta–1. toukokuuta. Kisoja ennen Suomi pelaa harjoitusottelut 18. huhtikuuta Tshekkiä ja 19. huhtikuuta Yhdysvaltoja vastaan.

Suomi kiekkoilee Kaufbeurenissa B-alkulohkossa Sveitsin, Latvian ja Ruotsin kanssa. Kaikki kisojen kahdeksan joukkuetta etenevät puolivälieriin.

MM-kisoista suljettiin pois Ukrainan sodan takia Venäjä ja Valko-Venäjä.

Suomi sijoittui viime vuoden alle 18-vuotiaiden MM-turnauksessa neljänneksi.