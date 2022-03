Lehtimäki kiistää uudet syytökset fyysisestä kontaktista – Olympiakomitean hallitus pitää ylimääräisen kokouksen

Maanantaina huippu-urheilujohtajan tehtävästään Olympiakomiteassa eronnut Mika Lehtimäki kiistää häneen kohdistuvat uudet syytökset.

Yle kertoi tiistaina illalla, että Lehtimäen epäasialliseen käytökseen liittyisi myös "fyysistä kajoamista". Lehtimäki kuitenkin kiistää, että mitään epäasiallista koskettelua olisi tapahtunut.

Lehtimäki on itse kertonut julkisesti lähetelleensä sopimattomia viestejä yöaikaan kahdelle naiselle ja saaneensa siitä viime syksynä kirjallisen varoituksen Olympiakomitealta. Ylen mukaan epäasiallisen käytöksen kohteeksi joutuneet naiset ovat kokeneet, ettei asiasta ole tiedotettu totuudenmukaisesti.

Keskiviikkona Lehtimäki lähetti asianajajansa Hannu Kalkaksen välityksellä tiedotteen, jossa hän käy läpi asioita omasta näkökulmastaan. Lehtimäen mukaan epäasiallinen käytös on tullut Olympiakomitean tietoon syksyllä, jonka jälkeen lokakuun alussa on käyty yhteisneuvottelu ja sovittelu.

Niihin osallistuivat Olympiakomiteasta toimitusjohtaja Mikko Salonen, hr-päällikkö sekä kaksi työterveyslääkäriä. Mukana olivat myös epäasiallisen käytöksen kohteeksi joutuneet naiset ja heidän työnantajansa.

– Keskusteluissa kaikki siihen mennessä esille tulleet osapuolten näkemykset on käyty läpi. Lopputuloksena osapuolilla ei ole ollut vaatimuksia toisiaan kohtaan, tiedotteessa todetaan.

Heti keskustelujen jälkeen toimitusjohtaja Salonen antoi varoituksen epäasiallisesta käytöksestä. Lehtimäen mukaan varoituksen syyksi on kirjattu nimenomaan yöaikainen viestittely.

Ylen mukaan Lehtimäki on myös vihjannut voivansa vaikuttaa kohteen työuraan ja muuttanut suhtautumistaan tähän, kun ei ole saanut vastakaikua viesteilleen. Senkin Lehtimäki kiistää.

Olympiakomitean hallitus siunasi Lehtimäen kahden vuoden jatkosopimuksen maaliskuun alussa. Siinä vaiheessa tieto Lehtimäen varoituksesta oli kuitenkin vain kolmella puheenjohtajiston jäsenellä, jotka eivät kertoneet asiasta muulle hallitukselle.

Puheenjohtaja Jan Vapaavuori on vedonnut lainsäädäntöön, kun häneltä on kysytty miksei koko hallitusta ole informoitu tapauksesta. Hallituksessa istuvan Sari Essayahin mukaan niin olisi ehdottomasti kuulunut tehdä.

– Tämä on mielestäni nyt se kysymys. Miksi varoitus on annettu epäasiallisesti käytöksestä, jos nyt kuitenkin jälkikäteen on käynyt ilmi, kuten uutisoitu, että kyse on ollut vuosia kestäneestä häirinnästä? Silloinhan varoitus on annettu väärillä perusteilla, jos näin on kirjattu. Tämä on yksi niistä kysymyksistä, joka on mielestäni tänään saatava selvitettyä, Essayah totesi MTV:lle.

Essayahin kommentti selvityksestä tänään viittaa tänään illalla pidettävään Olympiakomitean hallituksen ylimääräiseen kokoukseen, jossa tapausta puidaan. Olympiakomitea pitää tiedotustilaisuuden torstaina aamupäivällä, jossa paikalla on ainakin puheenjohtaja Vapaavuori.

Jääkiekon pelaajayhdistykselle Olympiakomitean viime aikojen toiminta on ollut liikaa. Suomen Jääkiekkoilijat ry ilmoitti keskiviikkona eroavansa Suomen Olympiakomitean jäsenyydestä.

– Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtajan epäasiallinen käytös ja asian käsittely Olympiakomitean johdossa ei edusta niitä arvoja ja toimintamalleja, joiden takana SJRY voi seistä ja siten ne hyväksyä, yhdistyksen tiedotteessa todetaan.

Pelaajayhdistys ihmettelee, miksi Lehtimäen jatkokaudesta päätettäessä koko hallitusta ei informoitu varoituksesta. Lisäksi SJRY vaatii ulkopuolista selvitystä tapahtumista.