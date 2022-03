Turun Urheiluliiton Leo Lehtinen Kairossa rekillä sijalle 10

Turun Urheiluliiton Leo Lehtinen kilpaili rekillä telinevoimistelun maailmancupkilpailussa Egyptin Kairossa. Kyseessä oli 19-vuotiaan Lehtisen ensimmäiset miesten kilpailut. Rekkisarjasta hän sai pisteitä 12,766 ja sijoittui alkukilpailussa sijalle 10 eli oli varasijalla finaaliin.

– Kisasta jäi hyvät fiilikset. Ensimmäinen miesten maailmancupkisa ja sarja läpi pisteillä 12,766. Olen ihan tyytyväinen omaan sarjaan. Valmentajan kanssa sovimme helpottaa sarjaa ja panostaa suorituksen siisteyteen. Pääsin tavoitteisiini eli sain sarjan läpi ja tuli kisakokemusta. Tästä on hyvä lähteä parantamaan seuraavaan kilpailuun, Lehtinen kommentoi kilpailun jälkeen.

Valmentaja Andrei Pop kertoo yllättyneensä voimistelijoiden hyvistä suorituksista.

– Kilpailussa on maailman huiput joka telineellä ja luonnollisesti kovat suorituspaineet. Poikien päät ovat pysyneet kylminä ja he tekivät omat sarjat läpi hienosti. Tämä on arvokasta kisakokemusta, mistä on hyvä jatkaa eteenpäin, kertoi Pop tiedotteessa.

Seuraavan kerran sekä Leo Lehtinen ja eilen alkukilpailuissa 12. sijalle sijoittunut Pavel Titov kilpailevat telinevoimistelun maailmancupissa Bakussa. Maailmancup alkaa Azerbaidzanissa 31.maaliskuuta.