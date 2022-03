Markku Kanerva jatkaa Huuhkajien peräsimessä – Interin Benjamin Källman mukaan maajoukkueeseen

Suomen miesten jalkapallon A-maajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva jatkaa tuoreen sopimuksen myötä pestissään vuoden 2024 loppuun saakka.

Kanervan sopimus kattaa kesäkuussa käynnistyvien Uefan Kansojen liigan otteluiden lisäksi tulevat EM-karsinnat sekä mahdollisen EM-lopputurnauksen Saksassa kesällä 2024. Lisäksi sopimuskaudelle osuu todennäköisesti myös kesän 2024 EM-lopputurnauksen jälkeen pelattavan seuraavan Uefan Kansojen liigan pelit. Kanerva on toiminut Huuhkajien päävalmentajana joulukuusta 2016 lähtien.

Tuore jatkosopimus saa Huuhkajien ensi viikon Murcian leiriin parhaillaan valmistautuvan Kanervan erittäin positiiviselle mielelle.

– Tunnelmat ovat hyvät jatkosopimuksesta, ja kiitän Palloliittoa luottamuksesta. Ilmeisesti tässä on joitain asioita tehty oikein, että sain tämän jatkosopimuksen. Innolla lähden toteuttamaan seuraavia projekteja, joita tässä on lähivuosina edessä, Kanerva sanoo Palloliiton tiedotteessa.

Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti iloitsee Huuhkajat historialliseen lentoon luotsanneen Kanervan jatkosopimuksesta.

– Kanerva on osoittanut kykynsä pelin kehittäjänä ja tuloksen tekijänä. Halusimme luoda hänelle työrauhan rakentaa joukkuetta, jonka iso tavoite on asetettu seuraaviin EM-kisoihin. Se matka käynnistyy nyt, Lahti sanoo tiedotteessa.

Lahden mukaan Kanerva on osoittanut poikkeuksellista kykyä itsekriittisyyteen, kehittymisen tahtoa sekä kunnianhimoa, josta koko suomalainen yhteiskunta on ammentanut innostusta.

Vuoden 2024 loppuun saakka ulottuva sopimus antaa maajoukkueen valmennusryhmälle aikaa ja rauhaa valmistautua tuleviin kilpailuihin ja kehittää joukkueen pelaamista.

– Kanerva on hyvien tulosten rinnalla luonut Huuhkajiin jatkuvuutta ja samalla uudistanut joukkuetta määrätietoisesti ja järjestelmällisesti tulevaisuutta ajatellen. Sillä on suomalaiselle jalkapallolle suuri arvo, Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti kuvailee tiedotteessa.

Keskiviikon toinen maajoukkueuutinen on puhtaasti pelillinen, sillä Kanerva julkisti joukkueensa maaliskuun lopulla Espanjan Murciassa pelattaviin Islanti- ja Slovakia-otteluihin. Keskuspuolustaja Richard Jensen (Roda JC), laitapuolustaja Miska Ylitolva (HJK) sekä keskikenttäpelaaja Lucas Lingman (Helsingborgs IF) saivat ensimmäiset kutsunsa A-maajoukkueeseen. Mukana on myös tehokkaasti liigacupissa pelannut Inter-hyökkääjä Benjamin Källman, joka on ollut edellisen kerran mukana Huuhkaja-miehistössä kesäkuussa 2019. Maajoukkueessa on kattava edustus turkulaislähtöisiä pelaajia, sillä mukana ovat Lukas Hradeckyn ohella vakiokasvot Jere Uronen ja Marcus Forss. Lisäksi joukkueeseen valittiin HJK:ta edustava TPS- ja Inter-taustan omaava toppari Miro Tenho.