Ruotsalaislehti: TPS menettää puolustajansa ensi kaudeksi länsinaapuriin

TPS-puolustaja Elmeri Eronen siirtyy ensi kaudeksi ruotsalaisseura Timrån riveihin, ruotsalaislehti Expressen kertoo. Expressenin mukaan siirto on jo sovittu suullisesti, mutta siihen sisältyy yksi merkittävä ehto: Timrån täytyy säilyä SHL:ssä.

Tällä hetkellä Timrå on 14 joukkueen pääsarjan jumbona, kun jäljellä on enää muutama kierros. SHL:ssä runkosarjan kaksi viimeistä joukkuetta pelaavat paras seitsemästä -ottelusarjan, jonka häviäjä putoaa sarjaporrasta alemmaksi.

Erosella on sopimus voimassa TPS:n kanssa myös tulevasta kaudesta, mutta Expressenin mukaan siinä on pykälä, joka mahdollistaa siirron Ruotsiin. TPS-paidassa puolustaja on kerännyt tällä kaudella 56 ottelussa tehopisteet 3+23.