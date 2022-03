Nuoria turkulaisia urheilijoita palkittiin stipendeillä

Turkulaisia viime vuonna menestystä saavuttaneita nuoria urheilijoita palkittiin stipendeillä. Turun kaupungin liikuntalautakunnan stipendidiplomit jaettiin 25 yksittäiselle urheilijalle sekä viidelle joukkueelle. Stipendinsaajat ovat iältään 13–20-vuotiaita ja edustavat 14 eri seuraa tai jaostoa. He saavuttivat menestystä 12 eri lajissa tai kilpailumuodossa.

Stipendirahan kokonaissumma on 6 050 euroa. Nuoren urheilijan stipendillä tuetaan ja huomioidaan yksilö- ja joukkuelajien nuoria urheilijoita tai joukkueita, jotka ovat menestyneet kansallisesti tai kansainvälisesti. Urheilijan kotikunnan on oltava Turku, ja joukkueen on edustettava turkulaista urheiluseuraa, liikuntaa järjestävää yhdistystä tai oltava sen jäsen.

Maailmanmestaruuden hiihtosuunnistuksessa voitti MS Parman Niklas Ekström. MM-kultaa joukkuevoimistelun maakilpailussa saavutti Lahjan Tyttöjen Sanix Valens Junior -joukkue yhdessä tamperelaisen Minetit Juniorin ja espoolaisen OVO Junior Teamin kanssa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Nuorten MM-kultaa voittivat nuorten salibandymaajoukkuetta edustaneet urheilijat Meri-Helmi Höynälä, Minnie Helminen sekä Tuulia Lahti sekä nuorten MM-hopeaa saivat Daniel Kortetmäki, Eero Kuutsa sekä Waltteri Vesterinen. EM-pronssia saavutti painonnostossa Aino Luostarinen.

PM-hopeaa saavuttivat Turun Uimarit ry:n b-junioripoikien joukkueesta mukana olleet urheilijat Aku Kaukinen, Artöm Mironov, Eeli Mäkelä sekä Saku Niinivirta. Uinnin PM-pronssille ylsi Vilma Leppähaara. Suomenmestaruuksia kertyi 32 nuorelle turkulaisurheilijalle.

Nuorten turkulaisten urheilijoiden menestystä juhlistettiin stipendinsaajien mitalikahvitilaisuudessa eilen tiistaina Turun konserttitalolla. Tilaisuuden järjesti Turun kaupungin liikuntapalvelut ja Turun liikuntalautakunta.

Uutista tarkennettu ja artikkeliin liittymätön kuva vaihdettu kello 10.15: Lahjan tyttöjen Sanix Valens Junior -joukkue voitti MM-kultaa joukkuevoimistelun maakilpailussa, ei maailmanmestaruutta.