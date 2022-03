Kiiveri teki suomalaista paralympiahistoriaa – hopealle alppiyhdistetyssä

Santeri Kiiveri voitti hopeaa Pekingin paralympialaisten alppihiihdon liikuntavammaisten pystylaskijoiden superalppiyhdistetyssä, kruunaten Matti Suur-Hamarin kultamitalin aloittaman hienon suomalaispäivän. Kiiverin mitali kirjasi myös suomalaista paralympiahistoriaa, sillä se on Suomen ensimmäinen kautta aikain paralympialaisten alppihiihdossa.

Kiiveri, 21, oli kolmantena supersuurpujottelun jälkeen, ja pujotteluosuudella hän kohensi vielä yhden sijan nousten paralympiahopealle. Ranskan Arthur Bauchet piti kärkipaikkansa pujottelussakin ja voitti Kiiverin lopulta 4,22 sekunnilla. Uuden-Seelannin Adam Hall oli pronssilla hävittyään Kiiverille 0,29 sekuntia.

– Tiesin etukäteen, että onnistuessani pystyn olemaan korkealla jo super-G:n jälkeen, kun pari kovaa vauhtilajien laskijaa oli poissa, mutta se meni lopulta vielä paremmin kuin uskalsin ajatella. Oli tärkeää saada kaikki mahdolliset sadasosat puristettua super-G:ssä, sen verran lähelle sieltä tuli pari kaveria pujottelussa, Kiiveri kuvaili tiedotteessa.

– Super-G:n jälkeen yritin vain pitää pääni kylmänä ja onnistuinkin siinä aika hyvin. Vähän huolestutti pujottelurinteen pehmeys, kun laskut venyivät pitkälle iltapäivään, mutta yllättävän hyvänä järjestäjät saivat sen pidettyä.

Neljä vuotta sitten Kiiveri oli Pyeongchangissa neljäs pujottelussa. Nyt paralympiamitalitili on avattu niin omalta kuin suomalaisen alppihiihdon osalta, ja se maistuu.

– On tällä tosi iso merkitys. Tätä varten on paiskittu töitä koko tiimin kanssa ja nyt se palkinto tuli. Ja se on iso palkinto, Kiiveri totesi.

– Neljä vuotta sitten sanoin, että olen mitaleilla täällä, ja tässä nyt ollaan. Kun mitali tulikin jo alppiyhdistetystä, niin voi lähteä aika stressivapaasti edessä oleviin suurpujotteluun ja pujotteluun.

Paralympialaisten maanantaina nautittiin mitaleiden ohella suomalaisonnistumista myös maastohiihdossa. Inkki Inola sijoittui neljänneksi näkövammaisten 20 kilometrin perinteisessä hiihdossa. Inola oli ladulla yhdessä oppaansa Jari Huhdan kanssa.