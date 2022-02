Susijengi venyi jälleen urotekoon, Slovenia kaatui MM-karsinnoissa toistamiseen

Suomen miesten koripallomaajoukkue on voittanut koripallon MM-karsintojen vierasottelussaan Slovenian 83–79. Hallitsevan Euroopan mestarin Slovenian jo perjantaina voittanut Suomi on napannut karsintojen neljässä ottelussaan kolme voittoa ja on lähellä paikkaa jatkokarsinnassa.

Suomi johti ottelua puoliajalla 21 pisteellä ja vielä kolmannen neljänneksenkin jälkeen 15 pisteellä. Ottelun lopussa Suomi kesti, vaikka Slovenia nousi päätösminuutilla kolmen pisteen päähän.

Mikael Jantunen oli Susijengin paras pistemies 17 pisteellään. Sasu Salin ja Ilari Seppälä antoivat tulitukea heittäen 13 pistettä, ja myös Elias Valtonen ja Shawn Huff rikkoivat kymppirajan.

Päätösminuuteilla Seppälä oli ratkaisemassa Suomen voittoa onnistuneella kolmosellaan. Valtonen pussitti loppuhetkillä kolme vapaaheittoa.

– Tämä on todella vaikea paikka voittaa. He olivat sisuuntuneita, mutta olimme valmiina heti alusta asti. Tarvitsimme sen 20 pisteen etumatkan, että pystyimme pitämään johdon, niin hyvä vastustaja oli, Huff iloitsi Ruudun haastattelussa.

Susijengi pelasi samalla kokoonpanolla kuin perjantainakin. Koronatartunnan saaneet pelintekijät Petteri Koponen ja Edon Maxhuni olivat joukkueesta yhä sivussa.

Suomi varmistaa jatkokarsintapaikkansa, jos Ruotsi voittaa myöhemmin illalla pelattavassa ottelussa Kroatian. Karsintalohkon kolme parasta joukkuetta etenevät jatkokarsintaan.

Susijengi kohtaa lohkossa vielä Ruotsin ja Kroatian kesä-heinäkuun taitteessa.