Joonas Sundman TPS:n puolustukseen: "Parhaimmillaan Ykkösen parhaita puolustajia"

Turun Palloseura on solminut kauden 2022 kattavan pelaajasopimuksen laitapuolustaja Joonas Sundmanin kanssa. 24-vuotias Sundman on pelannut TPS:ssä aiemminkin, sillä hän siirtyi viime heinäkuussa Tepsiin loppukauden mittaisella lainasopimuksella SJK:sta. Sundman pelasi viime kaudella TPS:n riveissä 13 Ykkösen ottelua vasemman laitapuolustajan tontilla.

– Sundman on parhaimmillaan Ykkösen parhaita puolustajia, sen näimme jo viime kaudella. Hän on erittäin fyysinen ja nopea pelaaja, jolla on hyvä vasen jalka. Hänellä on potentiaalia kehittyä vielä paljon, TPS:n päävalmentaja Jonatan Johansson arvioi tiedotteessa.

– Täällä oli tuttu jengi ja tuttu valmentaja, joten oli helppoa tulla takaisin. Uskon, että voimme nousta tämän kauden päätteeksi Veikkausliigaan, kommentoi puolestaan Sundman.

Sundman lähti kotikonnuiltaan Seinäjoelta maailmalle jo nuorena, kun hän vuonna 2014 solmi akatemiasopimuksen Aston Villan kanssa. Hän aloitti Englannissa Aston Villan U18-joukkueessa, mutta siirtyi vuonna 2016 birminghamilaisseuran U23-joukkueeseen.

Heinäkuussa 2017 Sundman palasi takaisin Suomeen ja SJK:n Veikkausliiga-joukkueeseen. Hän debytoi Veikkausliigassa pian paluunsa jälkeen. Sundman on pelannut SJK:n riveissä yhteensä 56 Veikkausliiga-ottelua. Hänellä on kokemusta myös Suomen poikien ja nuorten maajoukkueista, U17-ikäluokasta Pikkuhuuhkajiin.

– Olen tosi puolustava ja aggressiivinen pelaaja. Olen hyvä yksi vastaan yksi -puolustustilanteissa. Lisäksi olen todella hyvä pääpelaaja, Sundman kuvailee.

189-senttinen Sundman pystyy pelaamaan sekä laitapuolustajana että topparina. TPS:llä on nyt sopimukset kahdeksan puolustajan ja kahden maalivahdin kanssa. Joukkueen puolustuspää on nyt valmis.

– On hyvä, että saimme puolustuspään jo nyt kasaan. Ehdimme vielä parin kuukauden ajan tehdä töitä sen kanssa, miten avaamme peliä alhaalta, Jonatan Johansson sanoo.