Yhdistettyä hallinneen Jarl Magnus Riiberin olympialaiset vaarassa koronatartunnan takia

Yhdistetyn viime vuosien kovimpiin urheilijoihin kuuluneella Norjan Jarl Magnus Riiberillä on todettu koronatartunta. 24-vuotias norjalainen on ollut tällä kaudella hyvässä vireessä, ja hän on maailmancupin kokonaistilanteessa toisena.

– Tämä on erittäin surullista erityisesti Riiberille, mutta myös kaikille muille urheilusta kiinnostuneille. Etenkin yhdistetylle, että yksi suurimmista ei ole olympialaisissa, sanoo Discoveryn asiantuntija Kjetil Strandbråten Norjan Eurosportin verkkosivuilla.

Positiivinen koronatartunta ei kuitenkaan vielä tarkoita Riiberin olympialaisten olevan välttämättä kokonaan ohi. Strandbråtenin mukaan on mahdollista, että Riiber kilpailee vielä viimeisessä lajissa, suurmäen joukkuekilpailussa tasan kahden viikon kuluttua. Mahdollista kuitenkin on, että Riiberin testitulos on pitkään positiivinen.

– Kyllä, se on yksi huolenaiheistamme. Koko tilanne on traaginen ennen kaikkea Riiberille, Srandbråten toteaa.

Yhdistetyn ensimmäinen kilpailutapahtuma on ohjelmassa keskiviikkona, jolloin muun muassa Ilkka Herola pääsee jahtaamaan olympiamitalia normaalimäen henkilökohtaisessa kilpailussa.