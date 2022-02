Salonen ja Penttala hyvillä onnistumisilla finaaliin, Vierelä toiseen karsintaan – "Vielä tästä on varaa kiristää"

Freestyle-laskijat Jimi Salonen ja Olli Penttala onnistuivat erinomaisesti kumparelaskun ensimmäisessä karsinnassa. Salonen suoritus riitti neljänneksi ja Penttalan yhdeksänneksi, joten molemmat etenivät suoraan lauantaina laskettavaan finaaliin.

Salonen oli tyytyväinen suoraan finaalipaikkaan oikeuttaneeseen tulokseen, sillä korkealla kilpailtaessa yksikin ylimääräinen lasku söisi voimavaroja.

– Ei tuntunut ihan parhaalta, mutta sain tehtyä hyvän laskun, vaikka vähän jännitti. Mahdollisuuksia on kyllä, jos homman saa toimimaan, Salonen totesi Ylen haastattelussa lauantain finaalista.

Olympialaisten ensikertalainen Penttala totesi päivän parhaan laskunsa osuneen kilpailuun. 26-vuotias laskija kehui olosuhteita erinomaisiksi, vaikkakin viileiksi.

– Rinne on erinomaisessa kunnossa, niin hyvä täällä on laskea. Ei kyllä jännittänyt, ja vielä tästä on varaa kiristää, Penttala pyöritteli.

Karsinnan kolmas suomalainen oli Severi Vierelä, jonka sijoitus oli 25:s. Kymmenen parasta eteni finaaliin, mutta Vierelällä on mahdollisuus edetä finaaliin vielä lauantain toisesta karsintakilpailusta.

­– Ihan hyvin lähti lasku liikkeelle. Alahyppy jäi harmittamaan, mutta korjataan se toisessa karsinnassa, Vierelä kommentoi.

Karsinnan ykkönen oli Kanadan Mikael Kingsbury ennen Ruotsin Walter Wallbergiä ja Ranskan Benjamin Cavetia. Toinen karsinta lasketaan lauantaina kello 12 ja finaali puolitoista tuntia myöhemmin.