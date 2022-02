Toppari Rick Ketting jatkaa Interissä kaudella 2022. Hollantilainen on solminut yksivuotisen pelaajasopimuksen turkulaisjoukkueen kanssa.

Ketting on kuulunut kaksi edellistä liigakautta Interin vankkumattomiin avainpelaajiin. 26-vuotias puolustaja tuo Interin alakertaan aimo annoksen fyysisyyttä, johtajuutta sekä pelinlukutaitoa.

– Kahden edellisen kauden aikana pelasin jokaisessa ottelussa, kun oli suinkin mahdollista. Annoin niissä kaikkeni. Vaikka täytin vasta 26 vuotta, olen yksi joukkueen kokeneimmista. Mielestäni johtajaominaisuuteni ovatkin kehittyneet viime vuosien aikana. Yksi rooleistani on käyttää noita apuja meidän nuoren ja nälkäisen ryhmän kanssa, Ketting toteaa Interin kotisivuilla.

– Arvostus, jota olen saanut suomalaisilta ja turkulaisilta on ollut valtaisaa. Inter on aloittamassa uutta projektia, jossa haluan loistaa. Se on haaste, mutta minä pidän haasteista. Minulla on kunnianhimoa ja Inter tuntui parhaimmalta valinnalta tässä kohtaa sitä ajatellen.

Ketting on herätellyt lajituntumaa alkuvuodesta rotterdamilaisen seuran kanssa noin 1,5 viikkoa. Sitä ennen hän harjoitteli pitkälti yksinään koronarajoitusten takia.

– Oli hienoa viettää nyt pidempi jakso perheen ja ystävieni lähellä. Olin kolme kuukautta vanhempieni luona.

Kettingin johtajaominaisuudet eivät ole jääneet Interin uudelta päävalmentajalta Miguel Graulta huomaamatta, kun Grau on katsonut joukkueen viime kauden otteita.

– Hänen tärkeytensä tulee monesti esiin otteluiden aikana. Tällä kaudella hänen pitää olla johtaja, ja se on asia, jossa voimme kasvattaa häntä entisestään pelaajana, Grau sanoo.