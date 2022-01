Inter pestasi Arcieron Seinäjoelta

Argentiinalainen Rodrigo Arciero on tehnyt pelaajasopimuksen Turun Interin kanssa. Hän siirtyy sinimustiin SJK:sta. 28-vuotiaan laitapuolustajan sopimus turkulaisten kanssa kattaa kaudet 2022 ja 2023, sekä sisältää option kaudesta 2024.

Arciero pelasi viime kaudella jalkapalloliigassa 22 ottelua ja neljä Suomen cupin peliä. Ennen siirtymistään Suomeen hän pelasi kotimaansa ylimmillä sarjatasoilla. Argentiinan pääsarjassa hänelle on kertynyt yhteensä 35 ottelua Patronaton ja CA Banfieldin paidoissa. Oikeajalkaisen pelaajan kasvattajaseura on kotimaansa jättiseura Boca Juniors.

179-senttinen Arciero pystyy pelaamaan oikealla sekä laitapuolustajaa että wingbackia. Lisäksi hänelle on kertynyt otteluita myös vasempana laitapuolustajana.

Arciero on innoissaan uudesta haasteesta.

– Tiedän, että tämä on iso seura Suomessa. Minulle tämä on tärkeä mahdollisuus olla mukana, ”Rodri” kommentoi.

Häntä houkuttelivat Turkuun valmennusjohdon lisäksi myös vanhat pelikaverit.

– Tunnen Walter Viitalan ja Joonas Lepistön. He sanoivat minulle, että ”tule tänne Rodri.”

Arciero uskoo, että toinen kausi Suomessa tulee olemaan helpompi, kun pohjoisen ilmasto, pelityylit ja sarja ovat tulleet tutuiksi.

– Nyt tunnen liigan ja voin pelata paremmin. Minulla on Suomen kentiltä kokemusta 26 pelin verran, joka on tärkeää.

Päävalmentaja Miguel Grau on tyytyväinen tuoreesta hankinnasta.

– Hän on erittäin kilpailuhenkinen pelaaja. Hän osaa laitapelaamisen salat kokemuksensa myötä ammattilaisjalkapallosta sekä Veikkausliigasta. Rodrigo on erittäin tarpeellinen pelaaja meidän ryhmäämme, Grau pohtii.

Espanjalaiskoutsi vakuuttui Arcieron halusta liittyä Interiin.

– Ensihetkestä lähtien hän on halunnut tulla meille pelaamaan, ja hän on tehnyt kaiken mahdollisen, jotta se toteutui. Minulle se on iso merkki sitoutumisesta. Kun ihminen on kiinnostunut sinun projektistasi ja tekee kaikkensa päästäkseen mukaan, niin kyllä siitä tulee fantastinen olo, Grau kiittelee.