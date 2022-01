Inter hankki nuoren keskikenttälupauksen Porista pitkällä sopimuksella

Miesten jalkapalloliigassa pelaava FC Inter on tehnyt kolmivuotisen pelaajasopimuksen vuonna 2005 syntyneen Niilo Puustisen kanssa, seura tiedotti verkkosivuillaan lauantaina. Lahjakas hyökkäävä keskikenttäpelaaja siirtyy sinimustiin MuSa:sta.

Puustinen debytoi viime kaudella miesten Ykkösessä porilaisseuran riveissä. Hän summasi toukokuussa kahdessa peräkkäisessä ottelussa vyölleen yhden ysikymppisen sekä vajaan puolituntisen vaihtopenkin kautta. Lisäksi hän pääsi MuSa:ssa esittämään osaamistaan muutamassa Suomen cupin ottelussa. Vastuuta olisi voinut tulla enemmänkin, mutta kesäkuinen loukkaantuminen löi kapuloita rattaisiin.

16-vuotias Puustinen on jo muuttanut Turkuun. Hän on ollut viimeisen parin kauden aikana mukana myös Suomen poikamaajoukkueiden toiminnassa ja kuuluu tarkkailtavien pelaajien joukkoon. FC Interin talenttivalmentaja Timo Paasolainen taustoittaa nuorukaisen siirtymistä Interiin.

– Niilo scoutattiin jo 2020 kesän ja syksyn aikana. Kiinnostuimme jo silloin hänestä, joten tämä hankinta on ollut pidempi prosessi. Hän on käynyt aikaisemminkin treenaamassa täällä. Tätä siirtoa on valmisteltu pitkään, Paasolainen kertoo seuran sivuilla.

Paasolainen avaa, minkälaisen pelaajan Inter Puustisesta saa.

– Hän on erittäin luova ja fiksu kymppipaikan pelaaja. Niilo on teknisesti taitava pallonkäsittelijä, joka näkee kentän hyvin ja liikkuu älykkäästi linjojen välissä. Puhumme erittäin potentiaalisesta jalkapalloilijasta, joka on erittäin hyvä hankinta Interille, kokenut Paasolainen kehuu.

Puustinen on aloittanut tämän viikon alussa harjoittelun Interin U17-joukkueen kanssa. Harjoittelusuunnitelmassa on progressiota, ja valmennus aikoo rauhassa katsoa, koska hän hyppää edustusjoukkueen harjoituksiin mukaan. Alla on kuitenkin pidempi loukkaantuminen, joten syytä hosumiseen ei ole.

Perinteisten joukkueharjoitusten lisäksi Kerttulin urheilulukiossa aloittanut Puustinen käy aamuharjoituksissa sekä saa yksilövalmennusta.

– Kolmen vuoden sopimus antaa pelaajalle hyvin aikaa tottua seuran tapoihin. Hänenkin kanssaan edetään kaikessa rauhassa ilman paineita, mutta päämäärätietoisesti, Paasolainen kommentoi.

Puustinen kuuluu jalkapallosukuun, sillä hänen isänsä Risto pelasi Suomen A-maajoukkueessa asti 1980-luvulla. Lisäksi isä-Puustinen voitti urallaan kolme Suomen mestaruutta. Hän on ollut mukana poikansa valmentamisessa pitkälti tähän asti.

– MuSa:ssa on tehty hyvää työtä Niilon suhteen. Risto on valmentanut myös ja Niilo itse on tietysti tehnyt paljon töitä kehittyäkseen taitavaksi pelaajaksi, Paasolainen toteaa.

Hän kertoo, että Inter tekee suunnitelmallista työtä kotimaisten lahjakkuuksien scouttaamisessa.

– Haluamme Interiin pelaajia, jotka ovat tasoltaan poikamaajoukkueessa. Meillä on heitä eri ikäluokissa omasta takaa, mutta haluamme sellaisia pelaajia myös ulkopuolelta. Taustalla on selkeä ajatus ja suunnitelma siitä, mille pelipaikoille meillä on edustusjoukkueessa selkeä tarve.

– Teemme pelaajatarkkailua muutaman hengen voimin. Etsimme hyviä pelaajia. Tämä ei ole haalimista tai pakonomaista etsimistä, mutta meillä on selkeä visio sille, mitä haluamme, Paasolainen taustoittaa.

Interiin on joskus aiemminkin siirtynyt Porista 16-vuotias nuorukainen. Kyseinen porilainen nousi sinimustien kaikkien aikojen maalintekijäksi, edustusjoukkueen kapteeniksi ja todelliseksi seuralegendaksi.

– Toivottavasti tarina toistuu. Inter sai Timo Furuholmista pitkäaikaisen futarin, ja hän lähti täältä aikanaan maailmalle. Katsotaan käykö Niilolle samoin.

– Hänellä on itsellään kovat tavoitteet ja meidän valmentajien sekä seuran tehtävänä on tukea häntä saavuttamaan nämä tavoitteet, Paasolainen sanoo.

Puustinen on innoissaan siirrostaan Interiin.

– Hyvät fiilikset siirrosta. Interissä on kova treeniympäristö, jossa pystyn kehittymään pelaajana. Pääsin tutustumaan seuraan jo viime vuonna ennen loukkaantumistani. Täällä jokainen valmentaja huolehtii pelaajistaan, ja pelaajien kehittäminen ei perustu vain joukkuetreeneihin, vaan ohjausta saa myös yksilöllisiin asioihin, Puustinen aprikoi Interin sivuilla.

Myös pelaaja itse saa kertoa, minkä hän kokee pelaamisessa parhaimmaksi osa-alueekseen.

– Kun saan vastustajan linjan edessä pallon, niin näen ne syöttöväylät ja osaan syöttää niihin, Puustinen arvioi tyynen rauhallisesti.