Liuta turkulaisia lajiensa parhaita urheilijoita – Hradecky, Karppinen, Keinänen ja moni muu arvostettiin ykköseksi

Urheilutoimittajain Liitto julkaisi maanantaina Lajiensa parhaat urheilijat -valintansa. Lajinsa parhaat valittiin peräti 77 eri lajissa. Listalla on mukana monta Turun seudulla asuvaa ja harjoittelevaa urheilijaa sekä turkulaistaustaista lajinsa huippua.

Aerobicissa parhaimmaksi valittiin Turun Urheiluliittoa edustava Nea Kivelä, joka voitti marraskuussa yksilösarjan SM-kultaa. Karatessa ja soudussa kestomenestyjät Titta Keinänen ja Eeva Karppinen valittiin jälleen lajiensa parhaimmiksi. Sinnikkäästi paikkaa Tokion olympialaisiin tavoitellut Turun Atleettiklubia edustava Saara Retulainen on vuoden paras painonnostaja ja loppukesällä triathlonin täysmatkalla kahdeksan tunnin haamurajan alittanut TuUL:n Henrik Goesch on jälleen vuoden paras suomalainen lajissaan.

Turkulaista AuraBiljardia edustava snooker-konkari Robin Hull valittiin parhaaksi biljardinpelaajaksi ja Saksassa pitkään asunut kouluratsastaja Henri Ruoste on vuoden 2021 paras suomalainen ratsastaja.

Vuonna 2020 Vuoden urheilijaksi valittu Lukas Hradecky on jälleen vuoden paras jalkapalloilija. Runosmäessä varttunut Leverkusen-maalivahti on myös ehdolla vuoden turkulaiseksi. Vuoden 2021 parhaaksi jääkiekkoilijaksi valittiin Florida Panthersin Aleksander Barkov. Vuoden paras yleisurheilija on Tokion paralympilaisista Suomen ainoan kultamitalin pokannut ratakelaaja Toni Piispanen.

Lajien parhaat urheilijat -valinnat teki Urheilutoimittajien Liiton nimeämä Vuoden urheilija -valiokunta. Vuoden Urheilija 2021 puolestaan julkaistaan Ylen televisioimassa Urheilugaalassa torstaina.