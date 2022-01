Tärkeä lenkki jatkaa TPS:n riveissä – Jere Koponen solmi jatkopestin turkulaisjoukkueen kanssa

Viime vuonna miesten Ykkösessä kolmanneksi jäänyt TPS on kiinnittänyt viime vuosien ykkösmaalivahtinsa Jere Koposen riveihinsä kaksivuotisella jatkosopimuksella. Kesken kauden 2019 TPS:ään saapunut Koponen pelasi Palloseuran jokaisen ottelun jalkapalloliigassa ja Ykkösessä kausilla 2020–21. Viime kauden jälkeen hänet valittiin Ykkösen parhaaksi maalivahdiksi. TPS päästi sarjassa vähiten maaleja, ja 29-vuotias Koponen pelasi Ykkösen maalivahdeista eniten nollapelejä.

– Viime kausi oli tietenkin pettymys, kun emme yltäneet tavoiteltuun liiganousuun. Nyt lähdetään intoa täynnä uuteen yritykseen. Kaksivuotinen sopimus on minulle samalla eräänlainen henkilökohtainen projekti. Ehdoton tavoite on, että tänä vuonna nostamme TPS:n sinne minne se kuuluu, jolloin itsellänikin olisi jälkimmäisellä sopimuskaudella mahdollisuus päästä pelaamaan liigaa, Koponen linjaa TPS:n tiedotteessa.

Koponen myöntää, että henkilökohtaisen nappikauden jälkeen ottajia olisi ollut muuallekin

– Viime kauden jälkeen ulkomaat houkuttelivat ja ilmassa oli joitakin vaihtoehtoja. TPS:n tarjoama kaksivuotinen sopimus oli kuitenkin sellainen kokonaisuus, johon oli hyvä tarttua. Tämä antaa tervetullutta jatkuvuutta minullekin, Koponen korostaa.

TPS:n päävalmentaja Jonatan Johansson on enemmän kuin mielissään luottotorjujansa jatkosopimuksesta.

– On hienoa, että saamme jatkossakin nauttia Ykkösen parhaan maalivahdin palveluksista. Jere on kokenut veskari ja tärkeä pelaaja meille pukukopissakin. Hän on siinä iässä, että mietti ymmärrettävästi myös muita asioita viime kauden jälkeen, mutta olen todella iloinen, että saamme pitää hänet riveissämme, Johansson tiivistää tiedotteessa.

Koponen on TPS:n ensimmäinen sopimusmaalivahti kaudelle 2022. Lisäksi joukkueella on sopimus 14 kenttäpelaajan kanssa. Päävalmentaja kokee joukkueen rakentamisen etenevän hyvin.

– En halua verrata liikaa vuoden takaiseen tilanteeseen, mutta nyt tilanne on paljon parempi. Meillä on ehjä treeniryhmä, jonka kanssa voimme lähteä luottavaisena kauteen heti tammikuusta alkaen ja tiedämme, että se ryhmä on kasassa myös kesällä, Johansson toteaa.