Koronavirus siirtää PIF:n käsipallonaisten lauantaisen kotipelin Dickeniä vastaan

Naisten käsipallon SM-sarjan ottelu paraislaisen PIF:n ja helsinkiläisen Dickenin välillä joudutaan siirtämään lauantailta 8. tammikuuta myöhempänä ilmoitettavaan ajankohtaan. Siirron syynä ovat Käsipalloliiton mukaan koronavirukseen liittyvät varotoimenpiteet. Joukkueet sopivat yhdessä uuden ajankohdan ottelulle.

Sarjanousija PIF on kerännyt kauden kahdeksassa ottelussaan vasta yhden voiton, ja se on kuuden joukkueen sarjan peränpitäjänä. PIF:n seuraava ottelu on ohjelmassa siirron myötä 15. tammikuuta SIF:n vieraana. Paraisilla joukkueen on tarkoitus pelata seuraavan kerran 29. tammikuuta GrIFK:ta vastaan.