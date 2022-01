Varsinais-Suomen urheilugaala siirtyy maaliskuulle – "Haluamme, että paikalla on palkinnonsaajien lisäksi myös yleisöä"

Varsinais-Suomen Urheilugaala siirtyy vallitsevan koronatilanteen johdosta maaliskuulle. Turkuhallissa järjestettävää tilaisuutta ei näin ollen järjestetä alkuperäisen suunnitelman mukaisesti 29. tammikuuta. Tapahtuman järjestäjä, Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry on seurannut tiiviisti koronatilanteen kehittymistä. Viime viikkoina pahentunut epidemiatilanne pakotti tapahtuman siirtämiseen, sillä järjestäjät haluavat paikalle myös yleisöä.

– Turvallisuus ja vastuullisuus ovat meille ensiarvoisen tärkeitä. Pidämme tärkeänä, että urheilu ja liikunta saa ansaitsemansa arvostuksen ja haluamme, että paikalla on palkinnonsaajien lisäksi yleisöä, toteaa Varsinais-Suomen Urheilugaalan tuottaja Tino-Taneli Tanttu tiedotteessa.

Varsinais-Suomen Urheilugaala on maakunnan suurin liikunnan ja urheilun respect -juhla, joka kokoaa yhteen koko varsinaissuomalaisen urheiluperheen. Takana on hieno varsinaissuomalainen urheiluvuosi, jonka vuoksi tilaisuus halutaan järjestää myöhemmin alkuperäisten suunnitelmien mukaan. Uusi päivämäärä gaalalle on lauantaina 19. maaliskuuta.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Urheilugaalaan oli ilmoittautunut noin 800 ihmistä. Järjestäjät ovat heihin yhteyksissä lähipäivinä.

– Tulemme kontaktoimaan tämän viikon aikana jokaisen illallispaikkoja ostaneen tahon, oli sitten kyse yksityishenkilöstä, seurasta tai yrityksestä. Palkittaville ja muille kutsuvieraille annamme myös tarkemmat ohjeet gaalaan liittyvistä järjestelyistä tämän viikon aikana, Tanttu kertoo.

Valtakunnallinen Urheilugaala järjestetään vallitsevasta tilanteesta huolimatta ensi viikon torstaina 13. tammikuuta. Viime vuoden tapaan tilaisuus toteutetaan ilman yleisöä Ylen suorana lähetyksenä.