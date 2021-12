TPS hankki vapaapotkuistaan tunnetun Ykkösen kiertolaisen

TPS jatkaa viime kaudella Ykkösessä kilpailijaseuroja edustaneiden pelaajien hankkimista. Nyt joukkueeseen liittyy 1+1-vuotisella sopimuksella keskikenttäpelaaja Daniel Rantanen, joka viime kaudella veti ylleen PK-35:n pelipaidan.

– Päävalmentaja Jonatan Johansson oli yhteydessä heti kauden jälkeen ja urheilujohtaja Mika Laurikainen pian sen perään. Mietin päätöstäni aika kauan, sillä PK-35 on minulle erittäin tärkeä ja rakas seura. TPS isona seurana oli kuitenkin erittäin houkutteleva, Rantanen totesi TPS:n tiedotteessa.

Keskikentän keskustassa eri rooleissa pelaavan Rantasen suurin vahvuus on oikea jalka, joka on tehokas ase myös erikoistilanteissa.

Vaikka Rantanen on vasta 23-vuotias, on TPS hänelle urallaan jo kuudes seura Ykkösessä. Aiemmin hän on ehtinyt pelata sarjaa PK-35:n lisäksi myös PK-35 Vantaan, EIF:n, AC Oulun ja HIFK:n riveissä.

Rantasen kaksoissisko Amanda Rantanen kuuluu Helmareiden vakiokaartiin.