Interin hyökkäysosasto vahvistuu SJK:sta saapuvalla lupaavalla suomalaispelaajalla

Lokakuussa päättyneellä liigakaudella neljänneksi sijoittunut Inter on solminut kaksivuotisen sopimuksen 23-vuotiaan kärkipelaaja Joonas Lepistön kanssa.

Lepistö saapuu Turkuun Seinäjoen Jalkapallokerhon organisaatiosta. Hän kuului seinäjokisten liigamiehistöön kaksi edellistä kautta, joiden aikana hän iski kuusi maalia liigassa ja viisi Suomen cupissa. Ennen nousuaan liigapelaajaksi Lepistö voitti SJK:n akatemiajoukkueessa Kakkosen maalipörssin 23 osumallaan kaudella 2019.

– Pelityyliltäni olen ollut enimmäkseen niin sanottu fox in the box -tyylinen maalintekijä, mutta olen kykeneväinen paljon monipuolisempaankin pelityyliin. Koen olevani pituudesta huolimatta liikkuva pelaaja, joka kykenee murtaviin juoksuihin. Pituuteni on myös eduksi pääpelissä, ja olenkin tehnyt jo pari maalia liigassa sen avulla, 190-senttinen Lepistö avaa turkulaisseuran tiedotteessa.

Hyökkääjä kertoo, että sopimus turkulaisseuran kanssa on nyt juuri sitä, mitä hän tarvitsee.

– Koen, että kahden vuoden sopimus Interiin on urani kannaltani paras mahdollinen ratkaisu, koska pääsen harjoittelemaan ja pelaamaan hyvään ympäristöön. Seuralla on korkeat tavoitteet, ja se on menestynyt hyvin viime vuosina, Lepistö pohtii siirtoaan.

Hän on valmis vakuuttamaan uuden päävalmentajan Miguel Graun ja toivoo saavansa sitä kautta isoa roolia. Uuteen kaupunkiin muutossa auttaa muutama tuttu pelikaveri sekä lähipiiri.

– Koen, että minun on helppo tulla Interiin ja Turkuun. Täällä on muutamia tuttuja naamoja seurassa ja minulla on myös kaupungissa sukulaisia, joten sopeutumisen pitäisi olla helppoa. Toivottavasti voin tarjota kannattajille paljon ilon hetkiä, Lepistö sanoo.

Interin hyökkäysosasto kaipasi eittämättä tuoretta verta, kun seuralegenda Timo Furuholm ripusti nappikset naulaan. Näitä "saappaita" on vaikea kuitenkin yhden miehen täyttää, joten asiasta ei kenenkään kannata ottaa ylimääräistä painetta.

Urheilutoimenjohtaja Jani Meriläinen elää samassa ajatusmaailmassa.

– Furuholmin saappaita tuskin kukaan pystyy täyttämään. Joonas on isokokoinen ja juoksuvoimainen pelaaja, joka on näyttänyt SJK:n organisaatiossa kykynsä tehdä maaleja. Tällaisia pelaajia ei ole koskaan liikaa tarjolla, Meriläinen kommentoi.

Meriläisellä on täysi luotto siihen, että Lepistö ja Inter voivat yhdessä muodostaa hedelmällisen yhtälön.

– Joonas on pelaaja, jonka kehitystä olemme seuranneet pitkään. Hän sopii profiililtaan erinomaisesti Interiin. Lopullinen läpimurto on haussa ja pystymme tarjoamaan hyvät mahdollisuudet siihen, urheilutoimenjohtaja toteaa tiedotteessa.