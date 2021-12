Lentopallon Mestaruusliigassa viiden ottelun voittoputkessa oleva Raision Loimu vahvistaa joukkuettaan yhdysvaltalaisella liberolla, kun Kyle Dagostino liittyy oranssimustiin. Loimu on peluuttanut viime otteluissaan liberona yleispelaaja Väinö Rahkoa, kun libero Aatu Kulmala on ollut polvivaivan takia sivussa. Kapteeni Rahko on pelannut uudella tontillaan kelvollisesti, mutta samalla päävalmentaja Aitor Barreros on joutunut peluuttamaan hänen pelipaikallaan muita pelaajia.

Dagostino on 175 senttiä pitkä 26-vuotias Floridassa syntynyt libero, joka on pelannut ja opiskellut vuodet 2014–2019 Stanfordin yliopistossa. Yliopistouran päätyttyä hän pelasi kahden kauden ajan slovenialaisen ACH Volley Ljubljanan riveissä sekä Keski-Euroopan MEVZA-liigaa että Mestarien liigaa hyvin vastaanotto- ja puolustuslukemin. Alkavalle kaudelle oli yhteydenottoja, mutta ne eivät konkretisoituneet sopimukseksi. Dagostino on ollut alkukauden jenkkien maajoukkuekeskuksessa Anaheimissä.

– Kulunut välikausi oli vähän vaikea, kun putosin olympiajoukkueen ringistä pois. Pääsin onneksi mukaan Norcecan mestaruuskisojen ja PanAm Cupin joukkueisiin ja pääsin sekä harjoittelemaan että pelaamaan. Olin innossani, kun sain yhteydenoton agentin kautta Suomesta ja Loimulta. Toivon inspiroivani ryhmää intohimollani ja tuovani vakautta vastaanotto- ja puolustuspelaamiseen, Dagostino kertoo Loimun tiedotteessa.

Dagostino debytoi Yhdysvaltojen miesten maajoukkueessa vuoden 2018 Pan-Amerikan Cupissa. Sitä ennen hän on pelannut USAn nuorten maajoukkueessa esimerkiksi alle 19-vuotiaiden MM-kisoissa vuonna 2013. Mestarien liigan hyvien pelien ohella hänen uransa tähtihetkiä on ollut Maailman liigaa seuranneessa VNL:ssä maajoukkuepaidan kantaminen vuonna 2019.

– Näen tämän mahdollisuuden Loimun kanssa ponnahduslautana kohti haavettani, eli paikkaa USA:n olympiajoukkueessa. Olemme voittaneet nyt viisi peliä peräkkäin ja teen kaikkeni, jotta tämä kuuma putki jatkuu, Dagostino linjaa.

Loimu hakee jatkoa voittoputkelleen jo tänään illalla, kun Kokkolan Tiikerit saapuu vierailulle Kerttulaan. Agostino on todennäköisesti mukana raisiolaisten kokoonpanossa.