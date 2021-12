Mediat: Tunteet kuumina MM-salibandyssä, Ruotsi epäilee Suomea vakoilusta

Salibandyn miesten MM-kisoissa ovat tunteet kuumina, vaikka mitalipeleihin on Helsingissä vielä lähes viikko. Eilen Suomelle alkusarjassa maalein 3–7 hävinnyt Ruotsi laittoi alulle tutkinnan isäntäjoukkueen toimista. Ruotsalaiset arvelevat Suomen rikkoneen sääntöjä kuvaamalla Ruotsin joukkueen harjoituksia perjantaina

– Olemme ilmoittaneet epäilyistä Kansainväliselle salibandyliitolle, kertoi Ruotsin joukkueenjohtaja Mika Packalén Ruotsin yleisradioyhtiölle SVT:lle.

Ruotsalaiset kertoivat epäilyistään jo eilen ennen Suomi-ottelua. Helsingin Sanomat vahvisti tänään, että kansainvälinen lajiliitto IFF tutkii asian.

– Turnauksen jury tutkii asiaa, ja tutkinnan tulosten perusteella päätetään, mitä toimenpiteitä seuraa. Muuta en voi sanoa, koska prosessi on kesken, kommentoi IFF:n suomalainen pääsihteeri John Liljelund HS:lle.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Salibandyyn keskittyvän Pääkallo-verkkomedian mukaan Suomen valmennusjohto piti ruotsalaisten syytöksiä huvittavina.

– Kai heillä on aika hyvin asiat omassa joukkueessa, kun on aikaa tuollaisia syyttelyitä heittää. Se on varmaan jotain mukamas psyykkausta. Ei vaikuta minuun millään lailla, arvioi päävalmentaja Petteri Nykky ja sanoi, ettei syytöksille voi kuin nauraa.

– Meillä on valmennuksen ja johtoryhmän kanssa ihan tarpeeksi askaretta, että saadaan näiden jätkien kanssa tehtyä se, mitä pitää, Nykky korosti.

Suomi päättää alkusarjan tänään kohtaamalla Latvian. Ruotsi pelaa huomenna Tanskaa vastaan. Puolivälierät alkavat keskiviikkona.