Jalkapallon miesten Ykkösessä pelaava TPS on tehnyt kauden 2022 kattavan jatkosopimuksen laitapuolustaja Juri Kinnusen kanssa, seura tiedottaa. 31-vuotias Kinnunen aloittaa näin ollen jo kahdeksannen kautensa TPS-paidassa. Hän on seuran puolustuksen kolmas sopimuspelaaja Rasmus Holman ja Joonas Lakkamäen ohella.

– On erittäin hyvät fiilikset päästä jatkamaan Tepsissä. Halusin edelleen edustaa TPS:ää ja varsinkin nyt, kun edessä on 100-vuotisjuhlakausi. Uskon, että minulla on yhä annettavaa kentällä ja entistä enemmän myös kentän ulkopuolella, Kinnunen summaa seuran tiedotteessa.

Yhteisymmärrys TPS:n kanssa syntyi nopeasti, sillä jatkosopimus oli Kinnusen ykköstoive alusta asti.

– Nyt en edes katsellut muita vaihtoehtoja. Heti kun pilli soi Rovaniemellä kauden viimeisen pelin päätteeksi, oli selvää että haluan olla mukana tälläkin kaudella. Pettymys oli niin suuri, ettei tätä voinut jättää siihen. Toivon, että meille riittää edelleen tukea ja luottoa. Minulla ja meillä on kovat tavoitteet ja uskon, että saavutamme ne.

– Roolini on vuosien edetessä ollut pakkokin muuttua, kun hetkittäin olen jo ollut joukkueen vanhin pelaaja. Pystyn antamaan nuoremmille pelaajille vinkkejä, jos ei muuta niin ainakin sanomaan, että älkää tehkö tätä tai tuota asiaa niin kuin minä silloin joskus tein, Kinnunen sanoo.

Päävalmentaja Jonatan Johansson on mielissään kokeneen pelaajan jatkosta.

– Juri oli iso osa viime kauden joukkuetta ja osoitti olevansa edelleen kova pelaaja Ykkösen tasolle. Halusimme ilman muuta pitää hänestä kiinni. Juri on kokenut pelaaja, tepsiläinen ja hyvä roolimalli meidän nuorillemme. Lisäksi hän pystyy pelaamaan laitapakkina kummalla tahansa puolella ja tarvittaessa ylempänäkin, Johansson sanoo tiedotteessa.