Tuto antoi seuralegendalle potkut ja löysi seuraajan naapuriseurasta

Tuton uusi päävalmentaja löytyi läheltä, sillä joukkueessa ohjat ottaa TPS:n alle 20-vuotiaita luotsannut Hermanni Vidman. 42-vuotias ex-pelaaja saapuu tuttuun ympäristöön, sillä hän ehti toimia Tutossa Ismo Lehkosen apuvalmentajana kausilla 2013–2015.

– Tämä on luontainen jatkumo uralleni. Tätä polkua on kuljettu Tutossa Mestikseen asti apuvalmentajana ja nyt jatketaan polkua päävalmentajana, Vidman totesi Tuton kotisivuilla.

Pesti Tutossa avautui, kun seuralegenda Antti Virtanen sai potkut sunnuntaina. Kehnon alkukauden pelannut Tuto hävisi lauantaina Forssassa 2–5. mikä oli viimeinen niitti seurajohdolle

Tällä hetkellä Tuto majailee Mestiksessä toiseksi viimeisenä. Viimeisestä viidestä pelistään se on voittanut kyllä kolme, mutta kaikkiaan 17 ottelusta niitä on kertynyt vain kuusi.

Tuto-kasvatti Virtanen aloitti seuran päävalmentajana syksyllä 2019, joten pesti kesti vajaat 2,5 kautta.

Vidman oli looginen korvaaja Virtaselle, sillä Tuto oli lähestynyt häntä jo ensi kautta ajatellen.

– Olimme jo kaavailleet Vidmania edustusjoukkueemme seuraavaksi päävalmentajaksi ensi kaudelle 2022–2023, ja asiasta oli käyty alustavia neuvotteluja. Nyt kuitenkin edustusjoukkueen haastava tilanne johti siihen, että kysyimme Palloseurasta mahdollisuutta aikaistaa Vidmanin siirtoa meille, Tuton hallituksen puheenjohtaja Tuomas Haanpää kertoo seuran sivuilla.

Vidmanilta vapautuneen pestin TPS:n U20-joukkueessa ottaa vastaan entinen NHL-maalivahti Fredrik Norrena, joka on tähän asti toiminut joukkueen apuvalmentajana. Myös hänen kohdallaan uusi pesti tulee nopeutetulla aikataululla, sillä Norrenan oli tarkoitus hypätä saappaisiin vasta ensi syksynä.

– Olemme iloisia, että Vidmanin pitkäjänteinen työ on huomioitu ja nyt hän pääsee valmennusurallaan eteenpäin. Asetelmassa on myös suunniteltua jatkumoa, sillä Norrenan kanssa on sovittu jo aikaisemmin hänen ottavan U20-joukkueemme vetovastuun ensi kaudesta alkaen, TPS:n urheilujohtaja Rauli Urama totesi seuran sivuilla.