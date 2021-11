Kova pakkanen siirtää Rukan maastohiihtokisoja – naisten takaa-ajoa lykätty kello 14.45:een, tuuli kiusasi yhdistetyn mäkeä

Arktisiin lukemiin kiristynyt pakkanen siirtää Rukalla sunnuntain maastohiihtokisoja. Naisten takaa-ajon piti käynnistyä kello 11.20, mutta kilpailua lykättiin alkavaksi vasta kello 14.45. Aiemmin kisaa siirrettiin kello 12:een.

Syynä on liian kova pakkanen, joka paukkui aamukymmeneltä Rukajärven mittausasemalla 23 asteen lukemissa. Hiihtostadionilla on hieman lauhempaa ja lähes 500 metriin kohoavan Rukatunturin huipulla lämpötila oli aamulla -12 asteen lukemissa. Radan matalimmalla kohdalla lämpötila oli kuitenkin vielä kello 12 aikaan lähes - 25 astetta. Maastohiihtokisojen pakkasraja on -20 astetta.

Krista Pärmäkoski starttaa takaa-ajoon viidenneltä ja Kerttu Niskanen seitsemänneltä sijalta. Ruotsin Frida Karlsson voitti eilisen 10 kilometrin perinteisen kisan lähtien vapaan 10 kilometrin kisaan reilut 13 sekuntia ennen Norjan Therese Johaugia.

Naisten kisan lykkäämisen johdosta myös miesten 15 kilometrin takaa-ajo on ohjelmassa ensimmäisenä. Sen on edelleen tarkoitus käynnistyä kello 13.30, mutta kisan hiihtäminen on olosuhteiden johdosta vaakalaudalla.

Yhdistetyn mäkikisa sen sijaan pyörähti käyntiin suunnitelmien mukaan kello 10.10. Myös yhdistetyn mäkikisan läpiviemisen kanssa oli ongelmia, sillä vaaran huipulta puhaltava voimakas takatuuli viivästytti kilpailun päätöstä, kun 14 urheilijaa oli hyppäämättä. Suomen ykkösnimi Ilkka Herola onnistui mäkiosuudella mainiosti hyppäämällä 130,5 metriä.

Se oli kuitenkin lopulta yhtä tyhjän kanssa, sillä kello 11.30 pitämässään kokouksessa tuomaristo päätti perua kisan ja ottaa käyttöön torstaisen varakilpailun tulokset mäkiosuudelle. Yhdistetyn hiihto-osuuden pitäisi käynnistyä kello 16.05, mutta senkin alkua joudutaan kenties siirtämään. Herola oli varakilpailussa 19:s ja lähtee hiihto-osuudelle vajaan kahden minuutin päässä kärjestä. Varakilpailun mäkiosuuden voitti Itävallan Johannes Lamparter.

Kilpailun tuomaristo kokoontuu seuraavan kerran kello 13.45, jolloin se päättää sunnuntain hiihtokisojen kohtalosta. Rukalle on ennustettu iltapäiväksi -17 asteen lämpötilaa, mutta paikoin hiihdoradalla lämpötila saattaa pyöriä 20 pakkasasteen alapuolella koko päivän.

Rukan MC-viikonlopun on määrä määttyä kello 17 jälkeen käynnistyvään mäkihyppykisaan.

Juttua muokkailtu ja korjattu kello 12.45. Miesten takaa-ajon on edelleen tarkoitus käynnistyä kello 13.30.

Juttu päivittyy