Kova pakkanen siirtää Rukan maastohiihtokisoja – naisten takaa-ajoa lykätty kello 12:een

Arktisiin lukemiin kiristynyt pakkanen siirtää Rukalla sunnuntain maastohiihtokisoja. Naisten takaa-ajon piti käynnistyä kello 11.20, mutta kilpailun alkua on lykätty 40 minuutilla eteenpäin.

Syynä on liian kova pakkanen, joka paukkui aamukymmeneltä Rukajärven mittausasemalla 23 asteen lukemissa. Hiihtostadionilla on hieman lauhempaa ja lähes 500 metriin kohoavan Rukatunturin huipulla lämpötila oli aamulla -12 asteen lukemissa. Kilpailun tuomaristo kokoontuu seuraavaksi kello 11, jolloin se tekee linjauksia kisojen aikatauluista. Maastohiihtokisojen pakkasraja on -20 astetta.

Krista Pärmäkoski starttaa takaa-ajoon viidenneltä ja Kerttu Niskanen seitsemänneltä sijalta. Ruotsin Frida Karlsson voitti eilisen 10 kilometrin perinteisen kisan lähtien vapaan 10 kilometrin kisaan reilut 13 sekuntia ennen Norjan Therese Johaugia.

Naisten kisan lykkäämisen johdosta myös miesten 15 kilometrin takaa-ajoa siirrettäneen myöhemmäksi. Sen oli tarkoitus käynnistyä kello 13.30.

Yhdistetyn mäkikisa sen sijaan pyörähti käyntiin suunnitelmien mukaan kello 10.10.