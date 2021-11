Bisons löysi ulkomaalaiskvartettinsa viimeisen palasen Ukrainasta

Sarjapaikastaan taisteleva Bisons täydensi ulkomaalaiskvartettinsa, kun Loimaalle saapuu loppukauden mittaisella sopimuksella 24-vuotias amerikkalainen Zach Copeland.

193-senttinen Copeland pystyy pelaamaan takakentällä niin pelinrakentajan kuin heittävän takamiehenkin roolia. Alkukausi sujui Ukrainan liigassa Kryvbasin riveissä, jonka aikana syntyi 14 pistettä ja kaksi syöttöä noin 25 minuutin peliajalla.

– Zach on todella nopea pelaaja, joka on parhaimmillaan avoimella kentällä. Hän on todella hyvä kolmen pisteen heittäjä ja hänellä on hyvä kyky havaita, kuka kentällä on vapaana, päävalmentaja Darko Mihajlovic kuvailee uutta hankintaa Bisonsin tiedotteessa.