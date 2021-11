Inter on tehnyt pelaajasopimuksen keskikenttäpelaaja Tommi Jyryn kanssa, seura tiedottaa. 22-vuotiaan nuorukaisen sopimus Interissä kattaa kaudet 2022 ja 2023.

– Tosi hyvä fiilis päästä mukaan uuteen projektiin Interin kanssa. Kun kuulin seuran kiinnostuksesta, niin mielenkiinto heräsi saman tien. Paljon muutoksia seurassa viime vuoteen verrattuna ja henkilökohtaisella tasolla tosi hyvä haaste kahden rikkonaisen kauden jälkeen. Olosuhteet ovat myös tosi hyvät ja täällä saa keskittyä olennaiseen. Ensi kauden europelit ovat myös hyvä bonus. Kiva päästä olemaan mukana tässä uudessa projektissa, Jyry sanoo seuran tiedotteessa.

Tuore hankinta haluaa turkulaisseurasta isoa roolia.

– Olen aina itse asettanut itselleni kovimmat tavoitteet, eikä ne ole muuttunut miksikään, vaikka muutama vaikea kausi takana. Ensisijaiset tavoitteet on ehdottomasti auttaa Interiä voittamaan mahdollisimman paljon pelejä, ja sen myötä myös menestyä. Se ei ole mikään salaisuus. Henkilökohtaisella tasolla tavoite on nyt osoittaa itselleni ja muille, että pystyn pelaamaan illasta toiseen hyvällä tasolla myös loukkaantumisten jälkeen. Ennen kaikkea haluan ottaa ison roolin joukkueesta ensi kaudella ja nauttia pelaamisesta. Inter on myös hyvä paikka, josta voi ottaa seuraavan askeleen uralla.

Vaikeilla kausilla Jyry viittaa muun muassa loukkaantumiseen, mikä piti hänet kokonaan sivussa liigapeleistä typistetyllä kaudella 2020. Kuluneella kaudella hän ei puolestaan saanut haluamaansa roolia.

– Viime vuosi oli minulle vaikea. Rooli viime kauden KuPSissa oli kaikkea muuta, kuin missä omat tavoitteet oli. Oli henkisesti raskasta treenata terveenä viikosta toiseen, mutta seurata pelejä penkin puolelta. Kaikki tämä kuitenkin kasvatti minua pelaajana, ja jos jotain, niin kasvatti vaan minun motivaatiota entisestään. Paljon jäi kuitenkin myös erittäin hyviä muistoja kolmesta vuodesta Kuopiossa, Tommi kertaa.

Jyry on pelannut liigaurallaan KuPS:n lisäksi Helsingin IFK:n riveissä.

– Interistä en entuudestaan tunne pelaajia sen paremmin kuin, mitä ollaan peleissä pelattu vastakkain, joten innolla odotan joukkueen tapaamista. Meriläisen Janin tunnen sentään junnumaajoukkueen toiminnasta, Jyry kertoo.

Interin urheilutoimenjohtaja Jani Meriläinen haluaa korostaa, että kyseessä on edelleen nuori ja nälkäinen pelaaja.

– Hän on erinomainen lisä meidän joukkueeseen. Tunnen Tommin poikien maajoukkueesta, joten olen seurannut pitkään hänen kehitystään sitä kautta. Kova kilpailija ja haluaa kehittyä. Uskon, että meidän ympäristö tukee hänen vahvuuksiaan pelaajana, Meriläinen pohtii seuran tiedotteessa.

Urheilutoimenjohtaja paljastaa, että homma etenee tasaisesti joukkueen rakentamisen suhteen.

– Se on hyvässä vauhdissa. Käymme jokaisen hankinnan kohdalla perusteellisen prosessin, jotta vältämme ns. ohilyönnit. Lähipäivien aikana on luvassa lisää sopimusuutisia.