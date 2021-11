Stefan Strömborg jatkaa Piffenin päävalmentajana

Ensi kaudeksi jalkapallon Ykköseen noussut Pargas IF jatkaa Stefan Strömborgin komennossa. Strömborg aloittaa seurassa jo neljännen kautensa.

Seuran puheenjohtaja Petra Furu on tyytyväinen sopimukseen.

– On hienoa, että saimme pidettyä hänet joukkueemme valmentajana. Joukkueella on Ykkösessä isot haasteet ja tutun valmennusjohdon kanssa pääsemme rakentamaan ensi kauden joukkuetta, Furu iloitsi tiedotteessa.

Piffenin Kolmosesta kaksi sarjaporrasta Ykköseen nostanut Strömborg kertoo hetken tuumaustauon auttaneen häntä päättämään halustaan jatkaa joukkueen valmentajana.

– Seuralla on vahva panostus junioritoimintaan, niin poikien kuin tyttöjen puolella. Uskon, että siltä pohjalta myös seuran edustusjoukkueella on mahdollisuus kehittyä edelleen, Strömborg toteaa tiedotteessa.

– Uskon, että meillä on edessä erittäin jännittävä jalkapallovuosi 2022.

Piffen pelaa ensi kesänä Ykköstä samassa sarjassa muun muassa TPS:n kanssa.

Strömborg on Piffenin kasvatti. Hän on pelannut seurassa Kakkosessa ja Kolmosessa. Hän on pelannut myös Veikkausliigassa turkulaisten TPS:n ja Interin väreissä.

Strömborg on toiminut kummassakin turkulaisseurassa lisäksi valmennusportaassa. Valmennustehtävissä hän on ollut myös IFK Mariehamnissa.