Rauman Lukon liigajoukkue on asetettu karanteeniin. Rauman terveyspalvelut on saanut tänään tiistaina tiedon yhdestätoista Rauman Lukon liigajoukkueen jäsenellä todetusta koronatartunnasta. Tartuntojen jäljille päästiin joukkueen omatestauksessa ilmenneiden positiivisten tulosten kautta, Rauman terveyspalveluista tiedotetaan.

Koko joukkue testattiin maanantaina. Neljän näytteen analysointi on vielä kesken. Kaikkiaan testattuja henkilöitä on yli 30. Tartunnanjäljitystyötä jatketaan. Tartunnan saaneet henkilöt on asetettu eristykseen.

Kaikki pelaajat ja muu joukkueen henkilöstö ovat kahdesti rokotettuja. Arvioitu altistusaika joukkueen sisällä on ollut useita päiviä. Joukkue on ollut tiiviisti tekemisissä arvioituna tartuttavuusaikana, muun muassa pelimatkojen kuljetusten aikana.

Tartuntojen alkuperä ei ole tiedossa ja kaikki positiiviseksi testatut henkilöt ovat pääosin lieväoireisia, Lukko kertoo nettisivuillaan.

Vaikka kaksi rokotetta antaa hyvän suojan vakavaa tautia vastaan, erityisesti läheisessä altistustilanteessa tartuntoja saattaa syntyä myös rokotetuille. Näin suuren ryvästymän vuoksi riski jatkotartunnoille on edelleen olemassa. Tämän vuoksi poikkeuksellisesti myös kahdesti rokotetut joukkueen jäsenet asetetaan karanteeniin tartuntaketjujen nopean katkaisemisen vuoksi. Karanteeni voidaan päättää negatiivisella PCR-näytteellä kuudennen vuorokauden kohdalla viimeisimmästä altistumishetkestä lukien.

Toimintalinjasta on pidetty kokous Rauman tartuntatautiviranomaisten ja Satakunnan sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavan lääkärin sekä Rauman Lukon edustajien kesken. Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen edustajaa on konsultoitu.

Jääkiekkoliigan nettisivuilla kerrotaan, että joukkueen karanteenipäätöksen myötä loppuviikon otteluihin tulee muutoksia. Esimerkiksi keskiviikon CHL-ottelu Bolzanoa vastaan perutaan. Bolzanon joukkue oli ehtinyt jo saapua Raumalle, kun tieto perumisesta tuli, joukkue kertoo nettisivuillaan.

Lukko ja CHL tiedottavat jatkotoimenpiteistä myöhemmin.

Perjantaille 26. marraskuuta pelattavaksi merkitty JYP–Lukko siirretään myöhempään ajankohtaan. Vastaavasti 28.1.2022 pelattavaksi merkitty JYP–Sport siirrettään pelattavaksi perjantaina 26. marraskuuta klo 18.30.

Liiga ja joukkueet tiedottavat mahdollisista jatkotoimenpiteistä sekä uudesta otteluajankohdasta myöhemmin.

TPS:n on määrä pelata Lukkoa vastaan Raumalla 17. joulukuuta.