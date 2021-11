Viime kaudella jalkapalloliigassa neljänneksi sijoittunut Inter tiedotti maanantaina ensimmäisestä uudesta pelaajavärväyksestään, kun espanjalainen Roger "Ruxi" Bonet liittyy turkulaisryhmään. Puolustuspäässä monipuolisissa rooleissa viihtyvän pelaajan sopimus on kaksivuotinen kattaen kaudet 2022 ja 2023.

– Olen vasenjalkainen pelaaja, joka pystyy pelaamaan vasempana topparina, vasempana pakkina tai vasempana wingbackina. Osaan sopeutua hyvin eri rooleihin ja tykkään pelata pallon kanssa sekä olen avoin oppimiselle, tuore vahvistus kertoo Interin nettisivuilla.

Ruxi on suomalaisen jalkapallon ystäville tuttu KTP:sta ja AC Oulusta. Päättyneellä kaudella hänen vyölleen kertyi karsintojen kautta liigapaikkansa säilyttäneessä oululaisryhmässä 26 ottelua, joissa hän iski yhden maalin.

– Tämä on minulle suuri mahdollisuus. Halusin tulla Interiin, koska tämä on yksi Suomen suurimmista seuroista. Olen kuullut myös kaupungista paljon hyvää. Kaikki kuulosti erittäin kiinnostavalta. Olen aina ajatellut, että sinne pitää mennä, minne sinut halutaan, ja Inter todella halusi minut, Ruxi selventää.

Interin urheilutoimenjohtaja Jani Meriläinen kommentoi tyytyväisenä tuoretta pelaajahankintaa.

– Saimme monipuolisen, hyvän pelikäsityksen omaavan pelaajan, joka tuo joukkueeseen paljon pallollista osaamista.

– On isoksi eduksi, että hänellä on jo ennestään kokemusta Suomesta. Näin sopeutuminen uuteen seuraan on huomattavasti helpompaa, Meriläinen kertoo seuran sivuilla.