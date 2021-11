Interin alakerran mullistus jatkuu, kun luottopuolustaja vaihtaa VPS-paitaan

Inter menettää kaksi tärkeää puolustajaansa, kun Arttu Hoskonen vaihtaa HJK-paitaa ja Jesper Engström siirtyy liigaan nousseeseen Vaasan Palloseuraan.

Kaarinalaissyntyinen Hoskonen on pelannut Interin junioreissa 13-vuotiaasta saakka. Engström puolestaan palaa hyvin tuttuun seuraan, sillä edusti VPS:ää kaudet 2011–2019.

Päättyneellä kaudella Engström pelasi turkulaisten riveissä 23 liigaottelua ja vammojen kiusaama Hoskonen 13.

Interin alakerta on menossa lähes kokonaan uusiksi. Maalivahti Henrik Moisander lopetti ja Martti Haukioja on siirtymässä SJK:n paitaan, vaikkei siirtoa vielä olekaan julkistettu. Lisäksi Rick Ketting on lähtökuopissa.

Pitkäaikaisiin luottomiehiin kuulunut Juuso Hämäläinen puolestaan loukkaantui vakavasti kauden kolmanneksi viimeisessä pelissä ja on sivussa pahimmassa tapauksessa ensi kesään saakka.