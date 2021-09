Juulia Turkkila ja Matthias Versluis luistelivat Suomelle olympiapaikan

Juulia Turkkila ja Matthias Versluis voittivat ylivoimaisesti Oberstdorfissa käydyn Nebelhorn Trophyn. Onnistuminen toi Suomelle maapaikan olympialaisten jäätanssikilpailuun.

Parin kahden viikon takainen ennätys kansainvälisestä Lombardia Trophysta 171,23 meni lauantaina uusiksi: ennätys kirjattiin nyt lukemiin 181,19. Tulosta jouduttiin jännittämään kilpailun loppuun saakka, sillä rytmitanssiosuuden voittajana suomalaispari luisteli vapaatanssikilpailun viimeisenä. Tulosten selvittyä tunnelma suomalaisleirissä oli iloinen ja helpottunut.

– Matthias sanoi heti luistelun jälkeen, että se on siinä. Paineista huolimatta tämä oli meiltä kylmäpäinen suoritus. Yksi paino on nyt pois harteilta. Olemme erityisen iloisia koko suomalaisen jäätanssin ja valmentajamme Maurizion (Margaglio) puolesta. Suomalainen jäätanssi on jälleen olympialaisissa, Turkkila ja Versluis iloitsivat tiedotteessa.

Pari on tehnyt pitkäjänteistä ja määrätietoista työtä, joka näkyi nyt uudenlaisena energiana ja itsevarmuutena jäällä. Pääsääntöisesti kotimaassa harjoitteleva pari valmistautui tärkeään kauteen leireilemällä Milanossa, josta on viime vuosina tullut suomalaisten jäätanssiparien ja heidän valmentajansa Maurizio Margaglion tärkeä leirityspaikka.

Edellisen kerran Suomella on ollut olympiaedustus jäätanssissa Lillehammerissa vuonna 1994, kun pari Susanna Rahkamo–Petri Kokko osallistui kilpailuun ollen lopputuloksissa neljäs.

Oberstdorfissa jaossa oli jäätanssiin viimeiset 4 olympiapaikkaa, 19 paikkaa jaettiin jo kevään MM-kisojen tulosten perusteella,

Turkkila–Versluis esiintyvät seuraavan kerran kansainvälisillä kilpajäillä Espoossa Finlandia Trophyssa 7.–10. lokakuuta 2021.