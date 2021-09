Loimaan Bisons täydensi miehistöään Korisliigasta tutulla sentterillä

Korisliiga-kauden avaukseen valmistautuva Loimaa Bisons on hankkinut riveihinsä 28-vuotiaan yhdysvaltalaissentterin Kazembe Abifin. 201-senttinen ja 100-kiloinen Abif on suomalaiselle Korisliiga-yleisölle tuttu Kauhajoen Karhubasketin sekä Helsinki Seagullsin paidoista.

Drexelin opinahjossa NCAA:n ykköstasolla yliopistovuotensa pelannut Abif on pelannut Euroopassa kaiken kaikkiaan neljä kautta.

Koronaviruksen keskeyttämällä kaudella 2019–20 Helsinki Seagullsissa pelannut Abif tilastoi Korisliigassa keskimäärin 9 pistettä ja neljä levypalloa ottelua kohden.

Bisonsin päävalmentaja Darko Mihajlovic on iloinen viimeisen palasen löydyttyä joukkueeseen.

– Saimme joukkueeseemme pelaajan, jolla on jo Korisliiga-kokemusta ja joka on todistanut, että pystyy pelaamaan hyvällä tasolla Korisliigaa. Kazembe on vasenkätinen iso pelaaja, joka osaa heittää palloa tuo meille paljon monipuolisuutta hyökkäykseen, Mihajlovic kertoo seuran tiedotteessa.

Abif tulee Suomeen hyvillä mielin.

– Olen todella innoissani sopimuksesta Bisonsin kanssa. Paluu Suomeen tuntuu todella hyvältä, sillä minulla on täältä vain hyviä muistoja. Uskon, että pystymme joukkueena kilpailemaan kovalla tasolla ja ravistelemaan Korisliigan sarjataulukkoa, Abif toteaa.

Korisliiga alkaa Loimaalla 2. lokakuuta ottelulla Bisons – Tampereen Pyrintö.